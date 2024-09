Pandillas de agentes del orden dentro del Sheriff serán prohibidas

A partir del 18 de octubre entra en vigor una nueva política que prohibiría la participación en pandillas de los agentes del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.

La historia de las pandillas y grupos de odio en el interior del LASD ha sido documentado, pero también se ha negado sistemáticamente una tradición de violencia, abuso, terror en las comunidades particularmente minoritarias de latinos y afroamericanos, además de asesinatos.

Es del dominio público la existencia actual o en el pasado de 22 grupos de pandillas en el LASD: Los banditos de la estación del alguacil en el este de Los Ángeles; Buffalo Soldiers (afroamericanos), Cavemen, Compton Executioners, Parcas, Industry Indians, Cowboys, Grim Reapers, Jump Out Boys, Little Devils, Little Red Devils, Lynwood Vikings, Pirates, Posse, Rattlesnakes, Regulators, Spartans, Tasmanian Devils, The Leafs, 3000 Boys, 2000 Boys, Temple Station V-Boys y Wayside Whities.

Algunos miembros de esos grupos llegaron a obtener posiciones de gran poder bajo el mandato del exalguacil Alex Villanueva, incluyendo la promoción como subalguacil de Timothy Murakami, quien portaba un tatuaje de Cavemen (Hombre de las Cavernas) y Lawrence Del Mese, un agente con tatuaje de Grim Reaper (Parca/Muerte), ascendido a jefe de personal.

Tanto Villanueva como Murakami se negaron a participar en una investigación sobre las pandillas en el LASD, mientras que Del Mese testificó que le habían quitado los tatuajes cuando se unió al régimen de Villanueva, porque eran una “responsabilidad legal” y “una mala apariencia”.

“Debo decir primero que los empleados que trabajan en el departamento son gente muy buena, de familia, que vienen a servir a la comunidad y hacen un trabajo tremendo”, dijo Luna, a La Opinión.

Sin embargo, reconoció que “a veces hay individuos que dan problemas; tenemos una historia documentada por años, de pandillas en este departamento.

Luna expresó que, cuando llegó al mando del Departamento del Alguacil, los miembros del Comité de Supervisión Civil le pidieron que parara a las pandillas.

“Prohibición”…, la nueva política

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles ha publicado la nueva política titulada: “Prohibición – Pandillas policiales y grupos de odio”, en su manual de políticas y procedimientos.

La nueva política del LASD es consistente con la Sección 13680 de la Ley de Reforma de la Responsabilidad de las Aplicación de la Ley de California, la sección 13670 del Código Penal de California (que aborda las pandillas encargadas de hacer cumplir la ley).

Además, cumple con la sección 13682 del Código Penal de California (consecuencias de la participación en grupos de odio) y la sección 13510.9 del Código Penal de California (que informa dicha conducta a la Comisión para la Paz Estándares y capacitación de oficiales).

“Necesitábamos una política más integral”, dijo Luna, a La Opinión, quien comanda a 9,915 agentes juramentados, a 9,244 miembros no juramentados, a 840 agentes del alguacil de reserva, más de 400 jóvenes exploradores y más de 3,500 voluntarios.

Todos los miembros del departamento han sido notificados de la nueva política, que incluye definiciones claras de términos tales como pandilla policial, grupo de odio, membresía en un grupo de odio y participación en un grupo de odio, contemplados en las leyes de California.

También prohíbe participar, solicitar a otros que participen o sean miembros de una pandilla policial; prohíbe la participación, solicitud de participación o ser miembro de un grupo de odio, así como reconoce que las acusaciones penales pueden remitirse a la fiscalía correspondiente.

Agentes pandilleros

Banditos, Buffalo Soldiers (afroamericanos), Cavemen, Compton Executioners, Parcas, Industry Indians, Cowboys, Grim Reapers, Jump Out Boys, Little Devils, Little Red Devils, Lynwood Vikings, Pirates, Posse, Rattlesnakes, Regulators, Spartans, Tasmanian Devils, The Leafs, 3000 Boys, 2000 Boys, Temple Station V-Boys y Wayside Whities.

Posible suspensión y revocación de la certificación

La participación en pandillas y las acusaciones penales, además de remitirse a los fiscales podrían culminar en una suspensión o revocación de la certificación policial de un alguacil.

La manera en que habría de aplicarse de manera sólida la nueva política comienza con la capacitación de todos los agentes, para que la entiendan y estén conscientes de la responsabilidad de su servicio público como agentes de la ley.

La conformación de la nueva política se realizó en acuerdo con sindicato de la Asociación de Agentes del Alguacil de Los Ángeles (ALADS), cuyo presidente, Richard Pippin, dijo a La Opinión, en un comunicado: “Esta política permite al Departamento del Sheriff abordar al personal que no cumple con el estándar de conducta esperado, al mismo tiempo que salvaguarda los derechos que se otorgan a todos los trabajadores en este país”.

“Tal vez los partidarios de ‘desfinanciar a la policía’ no estén satisfechos y nunca lo estarán sobre cualquier tipo de vigilancia eficaz en nuestra sociedad. Dada la grave escasez de personal que enfrenta actualmente el Departamento del Sheriff, ALADS se centra en dotar de personal y crear la excelente agencia de aplicación de la ley que nuestras comunidades merecen”.

Primero suspensión inmediata y luego despido

Earl Ofari Hutchinson, presidente de la Mesa Redonda de Política Urbana de Los Ángeles, un líder afroamericano de derechos civiles reaccionó a la política anunciada y precisó que el alguacil Robert Luna encontrará dos problemas y obstáculos importantes al intentar erradicar de una vez por todas los grupos de odio dentro y fuera del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

“El primer problema es que, en casi todos los crímenes de odio y la violencia, los afroamericanos y los hispanos son los objetivos principales. En la mayoría de los casos, los perpetradores son grupos influenciados por grupos de odio racista o los actos, son actos de odio aleatorios que a menudo no se denuncian”, declaró Hutchinson.

El segundo gran problema -añadió- “es que las pandillas y camarillas de influencia racista han estado incrustadas dentro del departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles durante décadas. Son difíciles de detectar, difíciles de corroborar y difíciles de demostrar que existen cuando todos lo niegan”.

Hutchinson destacó que el alguacil Robert Luna debería tomar estas acciones: “Primero, suspensión inmediata y, en última instancia, despido de cualquier oficial involucrado con un grupo de odio racista”.

“En segundo lugar, debe dejar claro continuamente que se tomarán medidas duras e inmediatas contra estos agentes. En tercer lugar, su departamento trabaja en estrecha colaboración con los fiscales para identificar a los grupos de odio y a sus perpetradores y luego garantizar su procesamiento rápido y duro… Todo lo que no sea eso son simplemente palabras floridas sobre el papel”.

“La zorra no puede cuidar el gallinero”: Salvador Sanabria

Salvador Sanabria, director de la organización “El Rescate”, después de considerar positiva la declaración del alguacil Luna sobe la nueva política en contra de las pandillas y grupos de odio en el LASD, subrayó que “nadie está por encima de la ley y se debe aplicar de igual manera para los ciudadanos, la policía y los miembros del alguacil de Los Ángeles”.

Sanabria, defensor de los derechos de los inmigrantes, cuestionó qué tanto poder tendrá el alguacil Luna para desmantelar la existencia de grupos organizados de tendencia legal y criminal en el LASD.

¿E escéptico sobre la inminente aplicación de esta nueva política?

“Cuántos jefes del alguacil han pasado en el condado y nunca han podido disolver esas organizaciones ilegales y criminales”, respondió Sanabria. “Se supone que la seguridad de los residentes está en sus manos; lo que parece debe ser, es tener un grupo civil de control, porque, de lo contrario, sería como que la zorra cuide al gallinero”.