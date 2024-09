Por un rescate ecológico en las comunidades de color en California

Las comunidades de color y de bajos ingresos son, en realidad, las más vulnerables que deben lidiar con los devastadores efectos del cambio climático, señalan expertos.

“Cuando hace bastante calor, las personas simplemente no se pueden dar el lujo de prender el aire acondicionado porque los apartamentos donde viven no lo tienen”, afirma Sissy Trinh, directora ejecutiva de Southeast Asian Community Alliance (SEACA) de Los Ángeles.

“Son, además, las personas pobres que tienen menos probabilidades de tener un automóvil para huir de un incendio forestal”, añadió. “A menudo, como sociedad descuidamos a nuestros residentes más vulnerables”.

Sissy Trinh, Chynell Freeman, planificadora asociada de políticas medioambientalistas, Yvette López Ledesma, directora principal de Conservación liderada por la comunidad en Wilderness Society y Manuel Ortiz, fueron parte de un panel donde se dio a conocer el papel fundamental que desempeñan los medios étnicos como informantes y participantes de la comunidad en los desafíos de la adaptación y la resiliencia al cambio climático.

“Las personas del gobierno están respondiendo a nuestras necesidades”, dijo Sissy Trinh, a La Opinión.

El panel fue moderado por Jon Christensen, profesor asistente adjunto del Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad en la UCLA.

La discusión realizada en Sacramento, durante la gala de premios de Ethnic Media Services (EMS) se centró en la vulnerabilidad de las comunidades de color de bajos ingresos en California a los impactos del cambio climático, como olas de calor e incendios forestales.

Nuevos récords de altas temperaturas

Días posteriores a ese evento, durante la primera semana de septiembre se rompieron cinco récords diarios de altas temperaturas en los condados de Los Ángeles y Orange, establecidos en el verano de 2020.

Una lectura de 102 grados en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles rompió el récord de 99 grados de 2020, y con 109 grados en el Aeropuerto de Long Beach superó el récord de 104 de 2020.

Una temperatura de 114 grados en el aeropuerto de Burbank marcó un máximo histórico desde que el servicio meteorológico comenzó a llevar registros en 1939.

Además, actualmente tres grandes incendios están arrasando con decenas de miles de acres de maleza, mismos que destruyeron centenares de estructuras y arrasaron con la vida silvestre en la región: Bridge Fire, Line Fire y Airport Fire.

Desafíos económicos y ambientales e Inversión multimillonaria

En abril de 2023, Junta de Recursos del Aire de California publicó en su informe anual de California Climate Investments, que el 74% de las inversiones de 2022 (casi mil millones de dólares) apoyaron a comunidades y hogares que enfrentan mayores desafíos económicos y ambientales.

La iniciativa estatal de Inversiones Climáticas de California es un componente fundamental de la transición del estado hacia un futuro más equitativo y neutral en carbono.

Solo en 2022, California Climate Investments implementó casi 19,500 nuevos proyectos en los que invirtió $1,300 millones en financiamiento, de los cuales $933 millones beneficiaron directamente a comunidades desfavorecidas y comunidades y hogares de bajos ingresos, denominados colectivamente poblaciones prioritarias”.

Dichas inversiones climáticas de California se financian con los ingresos de las subastas del Programa de límites máximos y comercio depositados en el Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero.

Hasta la fecha, se espera que los programas de Inversiones Climáticas de California reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en 97,1 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (MMTCO2e).

Gracias a esas inversiones, se ha financiado hasta ahora la plantación de más de 20 millones de árboles en zonas urbanas y silvestres; se conservaron o restauraron más de 891,000 acres de tierra; se financiaron 10,300 unidades de vivienda asequible.

Además, se implementaron 1,060 proyectos ampliando o creando nuevos servicios de tránsito; se dio empleo a tiempo completo a 21,300 personas y se emitieron más de 427,500 reembolsos para vehículos híbridos enchufables o de cero emisiones.

¿Qué tan intenso es el cambio climático en el estado de California? ¿Cuál es la situación actual?

Jon Christensen, declaró a La Opinión que las organizaciones y defensores comunitarios pueden asociarse con los medios étnicos para contar sus propias historias de una manera sencilla y honesta, y más culturalmente precisa sobre el cambio climático y la ecologización

“Siento que las comunidades de color de bajos ingresos son en realidad las más vulnerables. Son los que tienen menos probabilidades de tener automóviles que puedan huir de un incendio forestal”, dijo Christensen.

“O cuando hace mucho calor, no tienen o no pueden permitirse el lujo de tener aire acondicionado en sus apartamentos, por lo que el calor los afecta a un nivel mucho más profundo”.

¿Ha habido una respuesta genuina de las autoridades a todos los niveles?

“Algunas están respondiendo. Creo que lo intentan, pero no saben cómo hacerlo de una manera que sea sensible o que realmente tenga sentido para las necesidades de nuestras comunidades”, dijo Christensen.

Ejemplifico al recordar que, en 2020, cuando se produjo la pandemia de Covid-19, el ex acalde Eric Garcetti aconsejaba comprar comida para dos semanas.

“Nosotros trabajamos con personas mayores que viven en control de renta y comparten una cocina con otros 30 inquilinos. No tienen espacio para almacenar alimentos para dos semanas, ni tienen dinero para comprar alimentos para dos semanas”, dijo el catedrático fundador del Laboratorio de Estrategias Narrativas Ambientales (LENS) en la UCLA.

“Ese es sólo un ejemplo de buenas intenciones, pero un poco fuera de lugar”, añadió. “Cuando se trata de cambio climático, muchas de las recomendaciones son como poner el aire acondicionado un poco más alto. Recuerdo a un señor que tenía 78 años y pensaba en que él no podía permitirse el lujo de tener aire acondicionado. Hay estrategias que funcionan para algunas personas, pero no para otras”.

¿Es como un círculo vicioso de buenas intenciones, pero no de soluciones?

“Cuando se habla detratar de mantenerte alejado del sol entre las 10 de la mañana y las cuatro de la tarde cuando hace más calor ¿Cómo haces con las personas que necesitan estar ahí afuera en las aceras, trabajando? Recuerdo que un año había una estudiante de último año que tenía como 88 años. Hacía 110 grados y ella estaba vendiendo, y necesita vender para ganar dinero. ¿Cómo va a pagar el alquiler?”

Agrega que “el consejo de mantenerse alejado del sol es bueno, pero si ella no trabaja entonces no gana dinero y luego no tiene para el alquiler. Eso es lo que quiero decir con consejos que no funcionan si estás en una situación diferente”.

Para el experto, el cambio climático no se trata sólo de la temperatura, del calor extremo, además de las cargas de contaminación ambiental que sufren las comunidades marginadas debido al tráfico de automóviles, al transporte de mercancías, la contaminación del aire y del agua, sino de todo el ambiente, social, económico, político, etcétera.

“Todo eso está aumentando dramáticamente, pero al mismo tiempo hay oportunidades para soluciones, y es realmente importante que las comunidades a las que sirven los medios étnicos comprendan profundamente esos desafíos y oportunidades y también estén involucradas en abogar por sí mismas para garantizar que esas soluciones lleguen a sus comunidades”, expresó.

$10 mil millones de dólares para vehículos de cero emisiones (ZEV)

En este tema, la Comisión de Energía de California (CEC) ya aprobó un plan de inversión en infraestructura para vehículos eléctricos de 1,900 millones de dólares, que acelerará el progreso en los objetivos estatales de carga de vehículos eléctricos (EV) y repostaje de hidrógeno.

El plan detalla cómo el Programa de Transporte Limpio de la CEC gastará ese dinero en fondos estatales durante los próximos cuatro años, con al menos el 50% destinado a beneficiar a las poblaciones más vulnerables o de bajos ingresos.

La financiación es parte del Compromiso Climático de California de 48 mil millones de dólares, que incluye más de 10 mil millones de dólares para vehículos de cero emisiones (ZEV) e infraestructura ZEV. El estado también ha recibido miles de millones de la Administración Biden-Harris para transporte limpio.

Según la CCE, los 1,900 millones de dólares de financiación se traducirán en 40,000 nuevos cargadores en todo el estado.

Combinado con planes de inversión anteriores, financiación del gobierno federal, servicios públicos y otros programas, el estado espera llegar a 250,000 cargadores en los próximos años. Esto se suma a las instalaciones privadas y cargadores domésticos.

Llamado a las ciudades para prepararse

Jon Christensen manifestó que ciudades del sureste de Los Ángeles como Maywood, Cudahy, Lynwood, Huntington Park y otras como El Monte o Pacoima deberían trabajar con organizaciones comunitarias para poder identificar las oportunidades de solicitar subvenciones para parques y proyectos de ecologización urbana.

“Cuando hablamos de ecologización, nos referimos a zonas verdes en zonas urbanas, en ciudades que se encuentran cerca del río Los Ángeles o algún otro lugar del estado de California”, dijo.

¿Entonces, cuál es el peor problema que enfrentamos en California?

“Creo que el mayor desafío de la actualidad en este momento es poder realmente atraer esos miles de millones de dólares a comunidades que históricamente no se han beneficiado de ellos y garantizar que esos resultados se conviertan en proyectos que sean buenos para la salud de las comunidades para enfrentar el cambio climático”.

También, que los hagan más fuertes y estén mejor preparados para buscar aún más inversiones en los años y décadas venideros que ayuden a corregir las injusticias e inequidades históricas en comunidades que no han visto este tipo de inversiones, y cuando las han visto, a menudo han sido proyectos como el río Los Ángeles o la autopista 710 que dividen a las comunidades y las dañan”.