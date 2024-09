Productora de ‘La Casa de los Famosos México’ afirmó que recibió amenazas

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ ha generado un gran revuelo desde su estreno, logrando alcanzar nuevos récords de audiencia que superan incluso a los de su primera edición. Este éxito ha sido destacado por TelevisaUnivisión, que ha observado cómo el reality show ha capturado la atención del público, especialmente en redes sociales.



Sin embargo, no todo ha sido positivo para el programa. Kirén Miret, productora ejecutiva del show, ha denunciado que su número telefónico fue filtrado en redes sociales, lo que ha resultado en una serie de mensajes amenazantes provenientes de desconocidos.

En una entrevista con el programa ‘Así las Cosas’ de W Radio, Miret expresó su preocupación por la violencia que ha surgido en torno al reality, señalando que este fenómeno no estaba contemplado cuando se concibió el programa, ya que las redes sociales no tenían la misma influencia en ese momento.



Miret se mostró “triste y decepcionada” por las amenazas recibidas, aunque enfatizó que no se considera una víctima. “No soy una víctima, me volví un evento colateral. La gente se tomó la libertad de amenazarme”, afirmó. A pesar de recibir mensajes perturbadores, como uno donde un usuario le deseaba la muerte, Miret aseguró que tales amenazas no le asustan y consideró injusto lo que está ocurriendo.



El impacto de ‘La Casa de los Famosos México’ es innegable, pero también plantea interrogantes sobre el comportamiento en línea y la seguridad personal de aquellos involucrados en el espectáculo. La situación actual destaca la necesidad de reflexionar sobre el uso de las redes sociales y sus consecuencias en la vida real.

¿Quién podría ganar ‘La Casa de los Famosos México’?

Una de las favoritas para ganar el reality show de Televisa y Univisión es Karime Pindter. La estrella de reality se ha caracterizado por su carisma, sentido del humor y por la hermandad que demuestra a diario. En el segundo lugar, podría quedar Mario Bazares, en el tercero Gala Montes y el cuarto y quinto lugar, dependerían de los finalistas.