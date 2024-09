Trump visitará ciudades que criticó por aceptar a inmigrantes haitianos y venezolanos

Como parte de su gira promocional de campaña en busca de la presidencia de la nación, Donald Trump dio a conocer que en las próximas semanas contempla visitar Sprinfield, en Ohio; y Aurora, en Colorado, ciudades a las cuales criticó por albergar un alto número de inmigrantes que bajo su errónea percepción están ocasionando problemas.

Durante el debate presidencial sostenido hace unos días frente a la demócrata Kamala Harris, el expresidente de la nación afirmó, sin tener prueba alguna, que en la ciudad de Sprinfield, varias denuncias ciudadanas advertían sobre la presencia de un grupo de inmigrantes haitianos que roban mascotas para alimentarse de ellas.

El republicano de 78 años también mencionó, otra vez sin pruebas de por medio más allá que un video difundido en un canal de televisión, que otro grupo de inmigrantes de origen venezolano estaban aterrorizando a los ciudadanos de Aurora.

Después se corroboró que los incidentes no eran reales e incluso los gobernadores, tanto de Ohio como de Colorado, salieron a echar por tierra las afirmaciones de Trump.

No obstante, el expresidente de la nación ha continuado reproduciendo los mismos comentarios del debate en sus presentaciones en público.

Donald Trump fue expuesto durante el debate presidencial por sus comentarios infundados sobre los inmigrantes. (Crédito: John Mabranglo / EFE)

De hecho, durante un mitin efectuado en Nueva York, el político conservador anticipó que contempla visitar ambas ciudades.

“Voy a ir allí en las próximas dos semanas. Voy a ir a Springfield y voy a ir a Aurora. Puede que no me vuelvan a ver nunca más, pero no pasa nada. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué le pasó a Trump? Bueno, nunca salió de Springfield”, expresó en tono de broma.

En respuesta, Rob Rue, alcalde de Springfield, advirtió que una visita de Donald Trump crearía una “tensión extrema de recursos” y le sugería no viajar a la ciudad.

Se proyecta que la presencia del expresidente tanto en Springfield como en Aurora implicaría montar un riguroso dispositivo de seguridad e incrementar el número de agentes del Servicio Secreto ante el riesgo en que se expondría, esto por el malestar que existe entre algunos ciudadanos, pero sobre todo después del segundo intento que experimentó el domingo cuando un individuo en Florida trató de apuntarle con un rifle AK-47.

