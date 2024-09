Esposo de Kamala Harris define a Donald Trump como “un tipo antisemita”

Doug Emhoff, esposo de Kamala Harris, arremetió en contra de Donald Trump quien, como candidato presidencial republicano, previamente le reprochó a la comunidad judía haber respaldado hace cuatro años al Partido Demócrata.

Durante su asistencia a la asamblea nacional del Consejo Americano Israelí, evento celebrado en Washington, el republicano de 78 años se quejó de la carencia de apoyo que mostró la comunidad judía a su anterior participación en el proceso electoral donde fue superado por Joe Biden y además pronóstico que, si decide volver a votar por los demócratas, eso propiciará que en muy poco tiempo Israel deje de existir como se le conoce en la actualidad.

“Se lo voy a decir de forma muy sencilla y con toda la delicadeza que puedo: los votantes judíos no me trataron como es debido. ¿Saben qué demonios va a pasar si no gano estas elecciones? El pueblo judío tendrá mucho que ver con eso si eso sucede, porque, con un 40%, eso significa que el 60% de la gente está votando por el enemigo. Israel, en mi opinión, dejará de existir en dos años, y creo que estoy al 100%”, expresó.

En respuesta, durante una entrevista concedida a Michael Strahan, presentador de “GMA”, el segundo caballero tachó al neoyorquino de 78 años de antisemita.

“Es el típico engaño de Donald Trump. Es un tipo que tiene antecedentes de decir cosas increíblemente viles y antisemitas. Así que, cuando dice eso, casi me río de su descaro, como diríamos nosotros”, indicó.

Doug Emhoff confía en la capacidad de su esposa para sacar adelante al país. (Crédito: Julia Nikhinson / AP)

Cuestionado sobre la diferencia que podría existir entre las políticas su esposa Kamala Harris con respecto a las del actual presidente del país, Doug Emhoff primero se enfocó en aclarar que ella no es quien hoy decide qué hacer en la Casa Blanca, pero al ganar en la boleta tendrá la oportunidad de echar a andar un importante proyecto de nación para ayudarla a crecer.

“Ella es la vicepresidenta, no la presidenta. La vicepresidenta forma parte de la administración, no la dirige. Por lo tanto, como presidenta, podrá presentar sus políticas y planes para llevarlos a cabo.

En lo que respecta a la economía, vamos a seguir expandiendo la infraestructura, la Ley de Chips… traer la fabricación de chips aquí.

Esta transición hacia la energía limpia y en la parte de la infraestructura, se está viendo el efecto simplemente conduciendo por el país, puentes, carreteras, túneles, aeropuertos, banda ancha.

Todo esto va a continuar y expandirse. También está hablando de aspectos específicos que ayudarán a los estadounidenses comunes con más viviendas, el crédito fiscal por hijo y la apertura de pequeñas empresas”, anticipó.

