Harris y Oprah celebran evento de campaña en Michigan

Oprah Winfrey organizó un evento de campaña de las elecciones de 2024 con la vicepresidenta Kamala Harris en un suburbio de Detroit el jueves por la noche, que contó con una mezcla de celebridades, organizadores de campaña y una multitud de votantes de estados en disputa.

El evento en Farmington Hills, Michigan, contó con una multitud presencial de unos cientos de personas y también con asistentes virtuales, incluidas las celebridades Ben Stiller, Jennifer Lopez, Bryan Cranston, Chris Rock, Tracee Ellis Ross, Julia Roberts y Meryl Streep.

La conversación entre Oprah y Harris comenzó hablando de un “nuevo día” y la sensación de “alegría” que los demócratas han asociado con la campaña de Harris.

Pero luego se dirigieron hacia temas que presentaban historias personales e íntimas de personas afectadas por las prohibiciones del aborto estatales y los tiroteos en las escuelas.

Sobre los tiroteos en escuelas

Los padres de Natalie Griffith, una joven de 15 años herida en el tiroteo mortal en la escuela secundaria Apalachee a principios de este mes en Winder, Georgia, hablaron durante el evento. La madre de Griffith, Marilda, hizo un emotivo llamado para que “se haga un cambio” para abordar la violencia con armas de fuego. Su padre, Doug, quien señaló que no estaba registrado como demócrata, pidió que se coloquen detectores de metales dentro de las escuelas.

Harris no dijo explícitamente si estaba de acuerdo con el llamado a los detectores de metales, pero dijo que “solo tenemos que aplicar el sentido común” y repitió sus llamados a la prohibición de las armas de asalto y a las verificaciones de antecedentes universales.

Sobre las restricciones del derecho al aborto

La madre y las hermanas de Amber Thurman, una mujer de Georgia que murió en 2022 después de que la atención médica se retrasara debido a la prohibición del aborto en el estado, también hablaron por primera vez públicamente desde que se publicó el informe de ProPublica sobre Thurman.

“Estoy más que herida, decepcionada… confiamos en que la cuidarían, ¿sabes?”, dijo CJ, la hermana de Thurman. “Y la dejaron morir por una estúpida prohibición del aborto. La trataron como si fuera un número más”.

Harris dijo que la muerte de Thurman era “prevenible” y, como lo hizo durante toda su campaña y su vicepresidencia, culpó a los nombramientos de miembros de la Corte Suprema del expresidente Donald Trump por llevar a la revocación del caso Roe vs Wade.

También criticó a los estados con restricciones al aborto pero que tienen excepciones “para salvar la vida de la madre”, argumentando que no debería llegar a ese punto.

“Entonces, ¿está al borde de la muerte antes de que realmente decidas brindarle ayuda? ¿Es eso lo que estamos diciendo?”, preguntó Harris. “Como si, literalmente, un médico o una enfermera tuvieran que decir: ‘Puede morir en cualquier momento, mejor bríndale atención'”.

Hadley Duvall, una mujer de Kentucky que fue embarazada por su padre a los 12 años y pudo abortar, también habló. Duvall había aparecido en varios anuncios de campaña de Harris y también habló en la Convención Nacional Demócrata.

El evento se transmitió en vivo y se llevó a cabo en un debate al estilo de una entrevista, similar al antiguo programa de entrevistas de Winfrey. Se anunció como una forma de reunir a muchas coaliciones pro-Harris, incluidas “Win with Black Women”, “White Dudes for Harris” y “Swifties for Harris”.

Todos son grupos que han estado realizando conferencias telefónicas por Zoom para recaudar dinero para la campaña de Harris y movilizar a los votantes.

Los asesores de la campaña de Harris vieron el evento como una forma de llegar a los votantes, y Winfrey a menudo estructuró sus preguntas para que estuvieran dirigidas a los votantes indecisos.

Harris hizo una referencia rápida al equipo legal de su campaña y pidió a la audiencia que ayude a frenar la desinformación y apoye a los trabajadores electorales.

Winfrey, una independiente que respaldó a Harris y habló en la Convención Nacional Demócrata el mes pasado, cerró el programa con un llamado a los votantes indecisos para que elijan a Harris.

El evento completo puede verse aquí.

