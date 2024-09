Sancionan a Max Verstappen por decir groserías en el Gran Premio de Singapur

Max Verstappen estuvo en la polémica este viernes luego de recibir una sanción de la FIA en las pruebas del GP de Singapur. El piloto neerlandés dijo una grosería durante una de las entrevistas este viernes tras las prácticas libres.

El campeón del mundo expresó que su monoplaza “estaba jodxxx”. Red Bull ha tenido claros problemas con los vehículos de sus dos pilotos de cara al GP de Singapur.

“Los comisarios escucharon al conductor del coche 1 (Max Verstappen), representante del equipo y revisaron la transcripción del audio. Es política de la FIA garantizar que el lenguaje utilizado en sus foros públicos, como las conferencias de prensa, cumpla con los estándares generalmente aceptados para todas las audiencias y transmisiones. En particular, esto se aplica a las declaraciones hechas por los participantes en los Campeonatos Mundiales y, por lo tanto, que son modelos a seguir tanto dentro como fuera del deporte”, detalló la FIA.

Veredicto. Max Verstappen deberá realizar servicios comunitarios con la FIA por decir que “el coche está jodido” en la rueda de prensa.



— Víctor Abad (@victorabadf1) September 20, 2024

De acuerdo al comunicado, Verstappen tendrá la obligación de “realizar alguna obra de interés público”. Esto no lo afectará en los puntos o en la prueba de clasificación de este sábado.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, criticó la acción de Verstappen e hizo una comparación con los raperos.

“No somos raperos, ¿sabes? Dicen la palabra F ¿cuántas veces por minuto? No estamos en eso. Esos son ellos y nosotros somos [nosotros]”.

Lewis Hamilton no recibió de buena manera la reacción del presidente de la FIA sobre los raperos.

“Con lo que dijo, no me gusta cómo lo expresó. Decir raperos es muy estereotipado ya que la mayoría de los raperos son negros. “Realmente apunta hacia ‘No somos como ellos’, así que creo que esas fueron las palabras equivocadas y hay un elemento racial allí. “Estoy de acuerdo en que es necesario aclarar un poco las cosas, pero también es bueno tener algo de emoción, ya que no somos robots”.

Max Verstappen no se guardó nada

El piloto de Red Bull respondió sobre su sanción y afirmó que no son niños de cinco o seis años, además que no se refirió a nadie en particular.

“Tenemos la mala suerte de que todo se transmita y la gente pueda verlo. El auto está jodido, ¿no puedo decir eso? ¿Cuántos años tenemos, cinco o seis años? Eso es ridículo.

