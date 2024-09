5 Funciones de iOS 18 que te encantarán

Con la llegada de iOS 18, Apple ha vuelto a demostrar por qué su sistema operativo sigue siendo uno de los favoritos del mundo. Esta nueva versión trae consigo una serie de mejoras y funciones innovadoras que prometen transformar la experiencia de uso del iPhone, haciéndolo más intuitivo, personalizado y eficiente. Si quieres sacar el máximo provecho de tu dispositivo y convertirte en un experto en iOS, aquí te contamos cinco funciones de iOS 18 que te encantarán y que no puedes dejar de probar.

1. Bloquea y oculta aplicaciones fácilmente

Una de las funciones más esperadas en iOS 18 es la posibilidad de bloquear y ocultar aplicaciones. Esta función es ideal para aquellos que buscan mayor privacidad en su dispositivo o simplemente desean organizar su pantalla de inicio sin que ciertas aplicaciones queden visibles para todos.

Ahora puedes proteger con contraseña, Face ID o Touch ID las apps que quieras, evitando accesos no autorizados. Además, tienes la opción de ocultar esas aplicaciones de tu pantalla de inicio, manteniéndolas accesibles únicamente a través de la búsqueda o dentro de una carpeta. Esto no solo mejora la seguridad de tu información, sino que también te permite mantener tu iPhone más ordenado y minimalista.

Para activar esta función, solo debes dirigirte a la Configuración > Tiempo de uso > Restricciones de contenido y privacidad. Desde ahí, puedes gestionar qué apps quieres ocultar o bloquear.

2. Modo StandBy: Convierte tu iPhone en un dispositivo de escritorio

El nuevo Modo StandBy de iOS 18 convierte tu iPhone en un práctico centro de información cuando no lo estás usando activamente. Al colocar tu iPhone en horizontal mientras está cargando, la pantalla se transformará en un reloj, calendario o incluso una galería de fotos, dependiendo de tus preferencias.

Lo mejor de esta función es que se adapta perfectamente al entorno y al momento del día. Durante la noche, por ejemplo, el modo StandBy reduce el brillo para no interrumpir tu sueño, y puedes personalizar los widgets que se muestran. Esta función es especialmente útil si sueles dejar tu iPhone en la mesa de noche o en tu escritorio mientras trabajas.

Para activarlo, solo necesitas conectar tu iPhone a la corriente y colocarlo en posición horizontal. Desde Configuración > Pantalla de reposo, podrás personalizar las opciones disponibles.

3. Mejoras en Siri: Personalización y mayor eficiencia

Siri, el asistente virtual de Apple, ha recibido importantes mejoras en iOS 18, permitiéndote interactuar de manera más natural y personalizada. Ahora, Siri es más eficiente y puede ejecutar tareas más complejas, como enviar mensajes en segundo plano o controlar dispositivos del hogar sin que tengas que desbloquear tu iPhone.

Además, una de las grandes novedades es que ya no es necesario decir “Oye, Siri”. Simplemente llamando al asistente con “Siri”, podrás hacer preguntas o dar comandos, lo que agiliza el proceso y lo hace más fluido. Esta actualización coloca a Siri como un asistente más competitivo frente a opciones como Google Assistant o Alexa.

Si quieres aprovechar al máximo estas mejoras, dirígete a Configuración > Siri y Buscar, donde podrás personalizar su activación y los tipos de respuestas que ofrece.

4. Transcripción de mensajes de voz en tiempo real

¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que recibes un mensaje de voz, pero no puedes escucharlo en ese momento? Con iOS 18, esto ya no será un problema gracias a la transcripción en tiempo real de mensajes de voz. Esta función convierte los mensajes de voz en texto de manera automática, permitiéndote leer lo que alguien te ha dicho sin tener que reproducir el audio.

Esta herramienta es particularmente útil en situaciones de trabajo o cuando te encuentras en un lugar público donde no puedes escuchar mensajes. La transcripción aparece directamente en la conversación de iMessage y se realiza con una precisión impresionante, aprovechando las mejoras en el procesamiento de lenguaje natural que Apple ha integrado en iOS 18.

Para habilitar esta función, basta con tener iMessage configurado, ya que la transcripción de mensajes de voz está habilitada de forma predeterminada.

5. Actualizaciones en la app de Salud: Monitoreo del estado mental

La app de Salud también ha recibido una actualización importante en iOS 18. Ahora, además de monitorear aspectos físicos como el ritmo cardíaco o el sueño, la app incluye un nuevo apartado dedicado a la salud mental. Esta función permite registrar tus emociones y estado de ánimo a lo largo del día, ofreciendo gráficos que te ayudarán a entender mejor cómo te sientes y qué factores pueden estar influyendo en tu bienestar emocional.

Apple también ha introducido la posibilidad de realizar cuestionarios de autoevaluación para detectar posibles signos de ansiedad o depresión, lo que convierte a la app de Salud en una herramienta aún más completa y proactiva para el cuidado integral del usuario.

Puedes acceder a estas nuevas funcionalidades abriendo la app de Salud y navegando hasta el apartado de salud mental. Desde ahí, podrás empezar a registrar tus emociones y acceder a recomendaciones personalizadas.

