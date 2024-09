Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de septiembre de 2024

ARIES

Ten mucho cuidado con tratar de aparentar algo que no eres, podrías decepcionar a muchas personas que son importantes para ti. La posibilidad de iniciar una relación está muy fuerte en estos días, sin embargo, podrías equivocarte si eliges de manera rápida, espera el momento adecuado para dar ese paso, no andes con alguien solo por andar, date tu lugar. Es posible que sientas necesidad de buscar a una amistad para contarle tus problemas, necesitas desahogarte porque traes muchas cuestiones de tu pasado que no te han dejado seguir y te joden mucho la existencia. Posibilidad de aflojar la caricia con una persona que apenas y conoces. Te enteras de habladurías por parte de una amistad de piel blanca o amigo de trabajo. Deja de pensar en quien se fue y no quiso regresar, la vida te llenará de oportunidades nuevas en el amor para que las aproveches. Vienen oportunidades de un viaje y te llegará familia del extranjero.

TAURO

Te viene la oportunidad de planear un viaje muy perro con una persona que es muy importante para ti, no te quedes con ganas de realizarlo y planéalo desde ahorita. No permitas que nadie te baje del nivel que tienes. Te vienen posibilidades de viaje o de iniciar un negocio de ventas. Si tienes pareja los celos estarán a la orden del día. Te vienen buenas oportunidades en los negocios y una verdad que saldrá a la luz sobre un miembro de tu familia, que no te afecten esas cuestiones, no eres nadie para juzgar. Ya no trates de cambiar tu esencia por quien no va a mover un dedo por ti, recuerda que quien quiera modificar lo que eres no te merece. Te viene un dinerito extra. Te vas a enterar de ciertos chismes que andan rondando en tu familia.Enfermedad en la familia, no te preocupes todo saldrá de lo mejor. Tu carácter te va a ayudar en una situación que está por suceder, pon a las personas que se quieran meter en tu vida en su lugar pues solo así aprenderán a respetar lo ajeno

GEMINIS

Vienen cambios en tu trabajo, nuevos puestos, oportunidades de crecimiento e incluso oportunidad de viajar. No te confundas en tus sentimientos, deja en claro qué es lo que quieres y buscas en esa persona que tanto te atrae, algunas veces das todo esperando recibir lo mismo y te fallan. Ten cuidado con amistad de piel blanca pues podría llenarte el buche de piedras con información que no es cierta. Ya déjate de flojeras y ponte las pilas no te detengas por nadie, quien te quiera te ayudará a luchar por tus sueños quien no solo te dará excusas para no seguir tu camino. Te vienen cambios en tu estado de ánimo, podrías meterte en problemas por andar hablando de más sobre cierta amistad, sino estas seguro o segura de la información quédate callado o callada y no digas nada. Si tienes miedo de caer y cometer los mismos errores jamás lograrás avanzar de las equivocaciones y de los errores se aprende mucho; así que ponte perra en esos aspectos.

CANCER

Te llegará una noticia de tierras lejanas y un comentario de persona importante para ti te hará bien feliz. No es momento ya de seguir flagelándote por cuestiones de tu pasado y haciéndote daño de esa manera, la vida está llena de oportunidades que debes saber aprovechar. Es importante que ya te pongas las pilas y lo que es del pasado déjalo al pasado, te atontas mucho y te encanta seguir viviendo y conviviendo con la miércoles de siempre. Es probable que te entren las tristezas al recordar a personas que se han ido, aprende de lo que viviste con ellas y lo que te dejaron, solo así le encontrarás sentido a la vida. No gastes dinero que no tienes y trata de ahorrar más o de invertir para tu familia y futuro pues vendrán días de crisis. Es importante que medites bien sobre tus sueños, has estado metido en problemas grandes con tu yo interno y eso te ha detenido mucho en tu camino, deja que la vida te sorprenda y no te quedes con ganas de nada, recuerda que algunas veces es mejor arrepentirse que quedarse con el antojo.

LEO

No te dejes caer ni vencer por nadie, tú tienes el poder de levantarte y hacer lo que se te dé la gana para salir adelante, deja de dar explicaciones y de rendir cuentas a quien no te las pide y no merece que le presentes atención. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Si tienes pareja se mostrará algo distante, pregúntale y arregla las cosas. Cuando hay amor, confianza y responsabilidad cualquier relación puede funcionar. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Amistad se aleja. Se te presentará una oportunidad para entrar en una relación de 3, ya has pasado por esas situaciones antes, no caigas en esas fregaderas o de lo contrario quien saldrá lastimado o lastimada serás tú. Ten presente que la vida está llena de altas y bajas, pero cuando aprendes a disfrutar tus aciertos y tus fallas es cuando le encuentras sentido a la vida y conocer la verdadera felicidad. Oportunidades de crecimiento profesional, borrachera en puerta y chisme de amistades se aproxima o se hará presente en estos días.

VIRGO

Vienen invitaciones a unos eventos, se visualiza reunión familiar o un cumpleaños o boda en próximas fechas, te la pasarás increíble. Una persona de tez blanca se te va a acercar, sus intenciones no serán buenas. Disfruta más de esos momentos en lugar de amargarte por quien no te merece o solo te causa dolores de cabeza. Si tienes una relación andarán con los calores bien desatadas y a todo lo que da. En lo que respecta a cuestiones de amores tu corazón está más que listo para iniciar una relación, ponte las pilas y date la oportunidad de ser feliz, algunas veces te da muchísimo miedo el intentar algo y no poder consolidarlo. Desecha todas esas ilusiones vanas que te has hecho con esa persona que no hace nada por tenerte en tu vida, debes aprender a quererte muchísimo más y darte cuenta de que nadie es indispensable y todos somos reemplazables. Si tienes pareja y esta se ha alejado un poco de ti investiga un poco más ese aspecto y no lo dejes pasar, recuerda que algunas veces lo que no tienen en casa salen a buscarlo en otros lugares.

LIBRA

Amistad se compromete en estos días; es posible que sufras de celos por una persona que no es nada tuyo, ten cuidado pues son los primeros indicios de que sientes algo en tu corazón. Si ya tienes una relación no bajes la guardia y busca maneras de complacer a tu pareja en todos los aspectos, algunas veces te la pasas pensando y atendiendo otras cosas sin importancia al punto de descuidar a tu pareja. Amistades nuevas se presentarán en esta semana, muchas de ella se convertirán en personas muy queridas para ti, aprende a valorarlas y no temas abrir tus sentimientos con ellas. Ex amor te ha pensado mucho y podría ponerse en contacto contigo en próximas fechas nomas pa incomodarte la existencia, sino sabes cerrar esos ciclos del pasado no lograrás nada nuevo. Vienen cambios muy importantes en tu vida que debes enfrentar, si quieres ver nuevos resultados en lo que haces debes cambiar por completo la rutina, es importante que dejes el pasado atrás y comiences a materializar lo que quieres y deseas para estar bien en todos los sentidos.

ESCORPION

Deja de creer en quien solo te ha traído problemas y mortificaciones, no es momento de regresar al pasado y volver a comer todo eso que ya te merendaste. Vienen amores muy importantes y cambios en tus estados de ánimo; sobre todo muchas mejoras en el área de la economía. No confundas tus sentimientos y no des terceras oportunidades porque te la volverán hacer una y otra vez, aprende a soltar y volver iniciar de cero en lo que quieres y necesitas para ser feliz. Siempre que quieras iniciar un negocio visualiza que te irá de la mejor manera pues solo de esa manera lograrás atraer cosas positivas, si vives pensando en lo negativo lo atraerás hacia ti. Vienen días cargados de mucha energía positiva que deberás de saber utilizar y enfocar de manera correcta. Hay personas que no han sido leales, pero no te preocupes pues poco a poco esas personas comenzarán a caer a tus pies, tus enemigos comenzarán a desaparecer de tu vida y tú en perra triunfaras en tus objetivos. No permitas que comentarios de otras personas arruinen tus días o te hagan bajar al suelo y caer. Has tenido todo para ser feliz pero no lo has sabido aprovechar y ese ha sido tu más grande error; ponte perra en tus metas, deja de lamentarte y ve por cada objetivo que prometiste, es momento de materializar tus sueños.

SAGITARIO

Cuidado con llevar una vida tan apresurada podría haber accidentes de por medio sobre todo afectar a quienes ni la deben ni la temen. No te permitas manipular por otras personas, recuerda que la última palabra está en ti y no en los demás. Amistades podrían necesitar mucho de ti y te lo harán saber en próximas fechas; te invitan a nuevo proyecto en el área de la moda o entretenimiento. Amor del pasado retorna en cualquier momento, pero te meterá en grabes problemas así que mejor maneja ese asunto de pincitas y procura no involucrarte demasiado en esas cuestiones que solo te darán dolores de cabeza. Días de mucha reflexión y cambios de actitud que traerán contigo nuevas metas y proyectos que sabrás llevar a cabo de la mejor manera y la mejor forma. Conocerás el verdadero rostro de una persona que te ha hecho creer que te es fiel y te quiere y demás mentiras que te ha dicho. No des nada sin esperar nada a cambio, aprende a creer en tu sexto sentido y no tomes decisiones a la ligera porque vienen muchas decepciones a tu vida las cuales serán muy dolorosas.

CAPRICORNIO

Deslíndate de cualquier responsabilidad que no te corresponda y deja a cada persona que se haga responsable de sus actos, días de reflexionar mucho e ir por todas esas cuestiones que has dejado inconclusas sobre todo proyectos y metas que están estancadas. No permitas que celos y desconfianzas arruinen lo que tanto te ha costado construir, en el amor hay días en los cuales no te encuentras o no te hayas y no sabes realmente qué camino elegir, date la oportunidad de ir por cada meta y sueño y conseguirás cuanto te propongas; no es momento de quedarte con ganas de nada. Tu buen corazón podría meterte en problemas, no confié tanto en quien en días te muestra una cara y en otros simplemente te da la espalda y se aleja. Te enteras de una infidelidad o divorcio de una amistad o de miembro de tu familia. Hay momentos en los cuales deberás de aprender con quien sí y con quien no es mejor seguir, no te martirices por quien solo te busca en días nublados, manda a la tostada esas personas falsas que realmente no te dan ni un poco de lo que necesitas para concretar tu felicidad. Están por salir fuertes verdades que te beneficiarán mucho, deja de tomarte las cosas tan apecho.

ACUARIO

Un amor muy importante aparecerá, si no tienes una relación deberás de ser muy inteligente para saber y darte cuenta de que es la persona que requieres y necesitas que se quede en tu vida; algunas veces eres demasiado interesado e interesada en el factor económico y eso no ayuda del todo porque los alejas. No descuides tu cuerpazo criminal de impacto pues por pensar en otras cuestiones le has entrado bien y bonito a la garnacha y sin darte cuenta de que sueles subir demasiado pronto de peso. Te viene dinero extra y noticias nada gratas que te podrían poner de malas en el área de los amores y de la salud. Debes tener cuidado con cambios en tu economía que podrían venir afectarte mucho y después vas a andar tronándote los dedos. No te dejes llevar por amores del pasado que van a retornar y podrían causarte un daño. Se viene la oportunidad de realizar un negocio con un familiar, solo deja las cosas en claro para evitar confusiones. Vienen días en los cuales vas a andar muy pensativo, pero con el paso de los días sabrás cual es la situación que te esta afectando.

PISCIS

Se vienen días en los cuales podrías lamentarte por todo lo que no has hecho, recuerda que la vida es una y deberás de vivirla intensamente y no quedarte con ganas de nada solo disfrutar. Hay momentos en los cuales quieres tirar la toalla pues te cansas de tanta lucha y de no ver concretados los sueños. No es momento de pensar en el pasado sino de comenzar a pensar en tu presente y en lo que tienes ahora para agradecer. Cuidado con cambios en el amor si tienes una relación podría alguien interferir en ella y destruir lo que mucho te ha costado construir. Ten mucho cuidado con cambios en tu salud, si estas realizando dieta o algún tratamiento para bajar de peso cuidado porque podrías caer en cama por lo que estas tomando. Hay mucha oportunidad de mejoras en los dineros solo debes de ser inteligente para no gastar en algo que no tienes, cuidado con un viaje que estas planeando pues podría no salir como quieres y esperas. Hay una amistad que podría traicionarte en cualquier momento, debes de poner atención a lo que sale de tu boca porque podrías afectarte a ti mismo.