Wendy Guevara y Nicola Porcella están siendo blanco de ataques en redes sociales

Según la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’, Wendy Guevara, ella y el modelo peruano Nicola Porcella habrían sido amenazados por una persona cercana a Agustín Fernández, el participante argentino del reality show. Aunque Wendy no responsabilizó directamente al padre de Agustín, dejó entrever que el progenitor del modelo fue quien mandó el mensaje.

“Ya más o menos se imaginan quién fue. Este señor. Dijo que se iba a vengar de nosotros y que no nos vamos a quedar así. Así que, si nos pasa algo, que nos vengan a hacer escándalo a la casa, yo me voy a ir en contra del señor”, contó Wendy en una transmisión en vivo para redes sociales.

Asimismo, Wendy reveló que el manager de Agustín también recibió un mensaje amenazante: “Le habló a Joel para decirle, que Joel, Nicola y yo se las vamos a pagar y que esto no se va a quedar así”.

Wendy defiende la amistad de Nicola con Agustín

Wendy también aseguró que Nicola Porcella siempre ha procurado que la carrera de Agustín crezca: “Siempre te lo llevabas a tus reuniones de trabajo para que lo metieran en algo y yo siempre te decía ‘Nicola, ve tú solo, es tu reunión’. Lo llevaba a un chi… (de reuniones) que la gente y las pin… fans tóxicas ni saben y eso me da coraje”.

Por su parte, Nicolla Porcella se mostró sorprendido por la amenaza en su contra, ya que aseguró que siempre ha apoyado a su amigo a pesar de la polémica participación del argentino en ‘La Casa de los Famosos México’.

Finalmente, Wendy insistió en que Nicolla ha sido muy buen amigo de Agustín, de lo contrario, la famosa aseguró que ya el peruano habría expuesto al argentino.

El controversial mensaje del papá de Agustín Fernández

Fue durante una noche de cine en ‘La Casa de los Famosos México’ que el padre del modelo, Marcelo “El Viejón” Fernández, le envió un sentido mensaje a su hijo, pero también le advirtió que lo “traicionaron” sin mencionar nombres o más detalles al respecto.

“Te traicionaron, te jugaron feo, no importa, estamos los que te queremos, los que te apoyamos… Sos bueno, sos un alma hermosa”, le dijo el señor al modelo.

Tras estas palabras, Wendy Guevara reaccionó molesta y pidió que no victimizaran a Fernández, pues considera que el influencer dijo comentarios desafortunados en el reality volviéndolo un participante no querido por el público