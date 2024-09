VIDEO: AMLO descarta castigo contra la persona que le aventó una botella durante gira por Veracruz

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó alguna represalia contra la persona que le aventó una botella de plástico con agua durante una gira de trabajo que realizó por el estado mexicano de Veracruz.

“Ayer me tiraron una botella de agua, es que yo empecé jugando béisbol, era ‘fielder’ (jardinero), imagínense si no sé (esquivar), si hasta la pude haber agarrado, pero no pasó a mayores”, entiendo que están enojados, están molestos, por esto mismo ellos quisieran que no cambiara nada, el conservadurismo viene precisamente de conservar, de mantener el statu quo, pero eso ya no se puede, ahí se les va a ir pasando el enojo. Nosotros también, esa es otra cosa que les molesta mucho, porque quisieran los que se equivocaron y no quieren aceptar su error, aunque es de sabios cambiar de opinión, no quieren rectificar, se quedan en la auto complacencia, quisieran decir o poder gritar a los cuatro vientos que somos iguales“, señaló.

“Otra cosa que les molesta mucho es que no haya represión, por ejemplo, al que tiró la botella ayer, ese puede estar tranquilo, no pasa nada, es que no pasa a mayores y yo también pido que actuemos con mucho respeto”, aseguró.

En videos difundidos en medios de comunicación y redes sociales se observa el momento en que el presidente López Obrador logra esquivar la botella cuando bajó de una camioneta y caminaba para ingresar a la Casa Juárez del puerto de Veracruz acompañado por el gobernador del estado, Cuitláhuac García, ayer domingo 22 de septiembre.

“Ahí andan, en estos días más, provocando tanto los extremos del conservadurismo y la supuesta izquierda radical, pero no, no, no. Tenemos que terminar sin masacres, sin desaparición de nadie, sin tortura, sin perseguir a ningún periodista, sin censura”, comentó.

La agresión contra el presidente mexicano en Veracruz provino de un grupo de personas que se manifestaban en contra de la reforma al Poder Judicial y que durante su protesta le gritaban consignas como “¡dictador, dictador!”.

“Por ejemplo ayer lo que me gritaban los del poder judicial que están en contra de la Reforma era ´¡dictador, dictador!´ pues es lo que sostiene Aguilar Camín (intelectual mexicano) y (Enrique) Krauze además sin rigor intelectual porque ¿dictador de qué?. No Krauze llegó a poner en su página, en su tuit de que después de 200 años de República iba a iniciar una Monarquía en México. Yo no sé cómo engañó tanto durante tanto tiempo. Esa idea de que es una dictadura viene de ahí y por eso los trabajadores del poder judicial también engañados, porque la reforma al poder judicial tiene que ver con la elección de los jueces, no afecta en nada a los trabajadores del poder judicial“, expresó.

Lanzan botella y objetos a AMLO en su visita a Veracruz pic.twitter.com/ShJv57qhH8 — XEU Noticias (@xeunoticias) September 22, 2024

“Cuántas agresiones recibí durante todo el tiempo, y algunas no solo macanazos, sino muy humillantes, no se me va a olvidar cuando fui con el finado Armando Córdova y con el finado Agustín Ortiz Pincheti y con Lorenzo Meyer, a una conferencia en Mérida y estábamos ahí y llegan unas mujeres compañeras mestizas con su morral lleno de huevos, una gente adelante, gobernaba el finado Servera Pacheco, Víctor Servera, y ahí el que va adelante, porque no me conocían, a ellas las llevaron a eso, me señalan y empiezan a sacar huevos y me ponen lo menos, pues ahí está la memoria histórica… Como dos semanas, quince días en Televisa, pasando la escena, pero son las cuotas de humillación, eso se resiste cuando tiene uno una causa superior, eso lo digo por nuestros simpatizantes nuestros. ¡No se enojen, sonrían, ya ganamos!”, exclamó.

🔴 ¡Dictador, Dictador! Así recibieron al presidente López Obrador en Veracruz



Trabajadores del Poder Judicial, protestaron a la llegada de AMLO a Veracruz, de entre la multitud fue lanzada una botella de agua que no impactó en el mandatario#REDMichoacán pic.twitter.com/YlJtOdBGnD — RedMichoacán (@RED_Michoacan) September 22, 2024

La reforma al Poder Judicial de la Federación se convirtió en Constitucional luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó su decreto y se publicó el pasado domingo 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.

