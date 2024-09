Afectados por robos menores prefieren no denunciar a la policía

El pasado 23 de septiembre, una profesora de un colegio comunitario de la ciudad de Los Ángeles publicó en Facebook, un singular robo sufrido, que prefirió no reportar a la policía por ser algo pequeño, y por ahorrarse vueltas a la corte. Como ella, muchos angelinos que sufren hurtos menores, prefieren no hacer la denuncia.

“Tres días antes, me robaron mi bicicleta afuera de mi departamento. Estaba realmente desanimada y busqué en Facebook y Craigslist una bicicleta de repuesto que me costaba cerca de $400”, relató.

Grande fue su sorpresa cuando descubrió su bicicleta anunciada en venta en el marketplace de Facebook.

“Fui al parque MacArthur y le pagué a un tipo $100 por mi bicicleta, menos algunos accesorios. Me dijo que un tipo se la había vendido a $90 en el parque. Ese fue el precio que pagué por dejar mi bicicleta desatendida”.

La profesora dijo que se le cruzó por la mente aparecer ante el vendedor junto a la policía, pero no valía la pena molestarse porque se trataba de un robo menor.

“Quien me vendió la bicicleta probablemente no era el tipo que me la robó. Si me dijo la verdad, solo se ganó $10. No merecía que los policías le cayeran encima, y luego tener que lidiar con los policías, el papeleo e ir a la corte”.

Añadió que pagar $100 era más fácil, y tal vez el ladrón se enteró que pude haber hecho todo eso, y tal vez fue algún tipo que pensará en la oportunidad que tuvieron hoy y dejara de robarle cosas a la gente.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) reportó en junio que los robos se han incrementado 17.6% comparado con el año pasado, pero han bajado 1.2% comparado con el 2022.

Las áreas que experimentan aumentos significativos de robos incluyen Rampart, Southwest, y Wilshire. Entre los tipos de delitos más comunes están los robos a casa y de vehículos.

“Ese porcentaje es muy bajo porque el problema de los robos es mucho más grande, ya que no se reportan porque la gente no tiene fe en el sistema criminal ni que se vaya a hacer algo algo. Por eso, muchos de esos robos no son reportados”, dijo Moisés Castillo, detective retirado del LAPD.

Dijo que se debe hacer es cambiar la ley y la actitud de todos los fiscales para que se pongan cargos por este tipo de violaciones.

“Lo que sucede es que arrestan a los criminales y a los asaltantes, pero luego dejan salir. Yo he hablado con varias personas que han sido víctimas, y se quejan de ser asaltados y que luego no se hace nada”.

El propio detective fue víctima de un asalto hace como un mes. “Fui a entregar unos papeles para que se presentaran en la corte a un domicilio en Koreatown, y el individuo me atacó arrojándome gas pimienta. Presenté la denuncia y no lo arrestaron, y eso que uno como detective sabe cómo manejar un incidente de ese tipo. Imagínense una persona común y corriente que no sabe cómo navegar con el sistema”.

Hizo ver que el gas pimienta se considera un arma mortal, porque si la persona a la que se le arroja, sufre del corazón, podría matarlo.

“El sistema de justicia está quebrado, por eso la gente no reporta; y mucho de lo que vemos en sitios como Market Place y Craigslist es mercancía robada, pero es muy difícil probarlo”.

Dijo que su recomendación para la gente es que amarren sus bicicletas con candados y le pongan una llave especial para que no se pueda manejar; usen cámaras de seguridad, mantenerse vigilantes y si ven algo sospechoso, lo reporten a la policía.

“La gente no está denunciando; luego nos reportan que los homicidios están bajando pero los números de todos modos que tenemos son preocupantes para las familias que sufrieron esas pérdidas”.

El detective Castillo insistió en que los fiscales de la ciudad y el condado tienen que hacer caer el peso fuerte de la ley contra los delincuentes, para mandar el mensaje de que el crimen no se va a tolerar.