Alejandra Espinoza revela que lamía las paredes de su casa durante su embarazo

La presentadora mexicana Alejandra Espinoza, de 37 años y quien fuera la primera ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’, se sinceró en entrevista sobre los antojos que tuvo cuando estuvo embarazada de Aiden Matteo, su único hijo.

Ale la de Tijuana, como también es conocidas sinceró sobre ese tema durante su presencia en ‘Desiguales’, emisión en la que estuvo como invitada en sustitución de Adamari López, quien se ausentó del show por varias semanas debido a sus compromisos de trabajo en Uruguay, a donde viajó para grabar la segunda temporada de ‘¿Quién Caerá?’ .

Durante su íntima confesión sobre su embarazo, la esposa de Aníbal Marrero detalló que uno de sus antojos más extraños radicó en que solía lamer las paredes de su entonces apartamento.

“Yo tenía una obsesión con la salida de emergencia de mi apartamento porque estaba construida en cemento y, literalmente, yo me sentaba en la escalera, agarraba una botella de agua, echaba agua en todos lados. Era como mi paz, no solamente olerlo, sino que, a veces, era tanta mi ansiedad que lamía las paredes, chupaba las paredes”, contó Ale.

Su confesión tomó por sorpresa al resto de las ‘Desiguales’, quienes no podían dar crédito a lo que la también modelo pasó durante su único embarazo.

“Lo que tenemos es documentarnos un poquito y saber qué le está pasando a mi bebé, qué le hace falta y entonces, en vez de comer cemento, comer lenteja, espinaca, carnes rojas, hígado”, dijo la experta con la que Ale compartió su divertido testimonio.

Su video, que acumula miles de likes, no pasó desapercibido por sus fans, quienes aprovecharon la ocasión para compartir sus antojos más, pero más extraños.

“Con uno de mis 5 embarazo yo me tenía que tomar una cerveza Heineken todos los días”, “A mí no me gustan los vegetales y en mi embarazo comía espinaca, brócoli y vegetales mixtos”, “Yo tenía obsesión con el olor a claro y limpio”, “Yo comía jabón de baño”, se lee en algunos de los antojos que sus seguidores compartieron.

