El Covid causa cambios en la memoria y la cognición, según estudio

Un grupo de científicos del Reino Unido ha arrojado nueva luz sobre los impactos duraderos que el COVID-19 puede tener en el cerebro humano.

En la investigación más grande de su tipo hasta el momento, dirigida por la Universidad de Liverpool en colaboración con el King’s College de Londres y la Universidad de Cambridge, se ha revelado que entre 12 y 18 meses después de la hospitalización por COVID-19, los pacientes presentan un rendimiento cognitivo considerablemente inferior al de sus pares de control. Estos hallazgos han sido publicados recientemente en la revista Nature Medicine.

El estudio, que forma parte del Consorcio COVID-CNS, se centró en examinar las secuelas neurológicas y cognitivas de la enfermedad en pacientes que habían sido hospitalizados debido al COVID-19. Los resultados muestran que estos individuos presentan déficits cognitivos equivalentes a un envejecimiento acelerado de 20 años. Además, estos déficits se correlacionan con una reducción del volumen cerebral en áreas clave, según revelaron las exploraciones de resonancia magnética, y con la presencia de niveles anormalmente elevados de proteínas relacionadas con la lesión cerebral en la sangre.

Los autores del estudio recalcan que estos hallazgos son específicos para aquellos pacientes que requirieron hospitalización, lo que sugiere que la gravedad de la infección desempeña un papel crucial en el deterioro cognitivo observado. Aunque estos resultados no pueden extrapolarse a todas las personas que contrajeron COVID-19, el hecho de que se encuentren daños tan graves en una porción significativa de los pacientes estudiados es motivo de preocupación.

El deterioro cognitivo observado fue notable en todas las habilidades evaluadas, lo que proporciona la evidencia más contundente hasta la fecha de que el COVID-19 puede dejar una huella duradera en la salud cerebral mucho después de que los síntomas respiratorios desaparezcan. Los investigadores han hecho un llamado a la comunidad médica para que preste especial atención a las complicaciones neurológicas de la enfermedad, que han sido subestimadas frente a las preocupaciones más visibles relacionadas con el sistema respiratorio.

La investigación es parte del Estudio de Neurociencia Clínica COVID-19 (COVID-CNS) de la Universidad de Liverpool, cuyo objetivo es profundizar en las causas biológicas y en las consecuencias a largo plazo de las complicaciones neurológicas y neuropsiquiátricas que afectan a los pacientes hospitalizados por COVID-19. La Dra. Greta Wood, autora principal del estudio, destacó que muchas personas que han sido hospitalizadas por COVID-19 siguen experimentando síntomas cognitivos, comúnmente descritos como “niebla mental”, mucho después de su recuperación física.

Uno de los grandes interrogantes que los investigadores esperaban resolver era si estos síntomas tenían un correlato objetivo en el deterioro cognitivo y si, de ser así, existía evidencia biológica que respaldara tales afirmaciones. Para responder a esto, examinaron a 351 pacientes hospitalizados por COVID-19, con y sin complicaciones neurológicas adicionales, y compararon sus resultados cognitivos con los de un grupo de control compuesto por 3.000 personas.

El estudio también revela que estos déficits cognitivos no solo afectan a aquellos que sufrieron complicaciones neurológicas durante la hospitalización, sino que también están presentes en quienes no las presentaron. Esto sugiere que el COVID-19 en sí mismo, y no únicamente las complicaciones neurológicas directas, puede desencadenar un deterioro cognitivo significativo.

Además, la investigación encontró asociaciones entre los déficits cognitivos y biomarcadores de daño cerebral presentes en la sangre, así como con la reducción del volumen de regiones clave del cerebro, como se pudo observar en las resonancias magnéticas realizadas a los pacientes. Estos hallazgos apuntan a la existencia de mecanismos biológicos que subyacen a los efectos neurológicos del COVID-19.

El equipo de investigación planea continuar estudiando estos mecanismos y ampliar sus hallazgos a otras infecciones graves, como la gripe, que podrían tener efectos similares en el cerebro.

Sigue leyendo: