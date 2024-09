Reducir el consumo de azúcar y almidón mejora el síndrome del intestino irritable

Un reciente estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Lund, Suecia, ha dado nuevas esperanzas a quienes sufren de síndrome del intestino irritable (SII). Los resultados revelan que reducir el consumo de azúcar y almidón puede ser tan eficaz como la dieta FODMAP, la recomendación dietética más utilizada actualmente.

La investigación no solo subraya la mejora en los síntomas intestinales, sino que también destaca que quienes siguen la dieta baja en azúcar y almidón experimentan una mayor pérdida de peso y menos antojos de dulces, en comparación con aquellos que siguen la dieta FODMAP.

La profesora Bodil Ohlsson, experta en la Universidad de Lund y consultora en el Hospital Universitario de Skåne, dirigió esta investigación. Según Ohlsson, la idea de estudiar los efectos del azúcar y el almidón en pacientes con SII surgió a raíz de un hallazgo genético.

Se descubrió que algunas personas con esta condición tienen una variación genética que dificulta la descomposición de estos nutrientes en el intestino. Al estar sobre representada entre los pacientes con SII, Ohlsson decidió explorar si una reducción en el consumo de azúcar y almidón podría ofrecer beneficios clínicos.

El primer paso en esta línea de investigación se dio hace algunos años, cuando Ohlsson lideró un estudio en el que participaron 105 personas con SII. A lo largo de cuatro semanas, los participantes siguieron una dieta conocida como “dieta reducida en almidón y sacarosa” (SSRD, por sus siglas en inglés).

Esta implicaba la reducción considerable de dulces y productos procesados ricos en azúcar y almidón. Los resultados de este ensayo preliminar fueron prometedores, ya que se observó una mejora considerable en los síntomas gastrointestinales, como el dolor abdominal, la distensión, la diarrea y el estreñimiento, síntomas comunes del SII.

A raíz de este éxito inicial, el equipo de la Universidad de Lund decidió llevar la investigación un paso más allá. El objetivo era comparar los efectos de la dieta SSRD con los de la dieta FODMAP, actualmente la más recomendada para tratar el SII. La dieta FODMAP es más restrictiva y exige evitar ciertos alimentos ricos en carbohidratos fermentables que, según investigaciones previas, pueden desencadenar síntomas en pacientes con SII. La investigación más reciente se publicó en la revista Nutrients.

El nuevo estudio, que comenzó en 2022, incluyó a 155 pacientes con diagnóstico confirmado de SII. Los participantes fueron divididos en dos grupos al azar: uno siguió la dieta SSRD, mientras que el otro adoptó la dieta FODMAP durante cuatro semanas. Ambos grupos comenzaron el estudio sin restricciones dietéticas previas y tenían libertad para ajustar la frecuencia con la que consumían ciertos alimentos, siempre y cuando se mantuvieran dentro de los límites de cada dieta.

Los resultados fueron en ambos grupos, entre el 75% y el 80% de los pacientes experimentaron una mejora significativa en sus síntomas. Esto llevó a los investigadores a concluir que la dieta SSRD es tan efectiva como la dieta FODMAP para aliviar los síntomas del SII. Sin embargo, se observó un beneficio adicional en el grupo que siguió la dieta SSRD: presentaron una mayor reducción de peso y reportaron menos antojos de azúcar, un punto relevante, ya que las personas con SII suelen tener un peso promedio más alto que la población general.

Ohlsson destacó que la SSRD es más accesible y sencilla de seguir que la dieta FODMAP. Según la investigadora, no solo es beneficiosa para quienes padecen de SII, sino que podría considerarse una forma general de alimentación saludable. A diferencia de la FODMAP, la SSRD no requiere una planificación estricta, y los pacientes pueden disfrutar de una mayor flexibilidad en su alimentación. “Es una manera de comer que podría ser adoptada por todos, no solo por aquellos que tienen SII”, comentó Ohlsson. Además, subrayó que esta dieta permite cierta indulgencia ocasional, siempre y cuando se mantenga un equilibrio durante el resto de la semana.

Este enfoque dietético, que apuesta por la reducción de alimentos procesados y ricos en azúcares, ofrece una alternativa simple, efectiva y sostenible para quienes buscan controlar los síntomas del síndrome del intestino irritable sin las complicaciones de una dieta más estricta como la FODMAP.

