Un infierno Gran Premio de Singapur: Fernando Alonso deshidratato y con calambres

A pesar de ser el piloto más longevo de la actual parrilla en la Fórmula 1, el asturiano y dos veces campeón del mundo, Fernando Alonso, ha hecho costumbre verlo manejar al máximo en cada una de las carreras que ha disputado y prueba de ello fue su rendimiento en el pasado Gran Premio de Singapur, en donde el español en la previa a la carrera comentó que sería complicado pasar de las posiciones 14 o 15 y, a pesar de ello, terminó sumando 4 puntos y un 8vo lugar.

Fernando Alonso y las duras condiciones del GP de Singapur

Las condiciones climáticas del Gran Premio de Singapur son extremas y desgastantes para todos los pilotos, pero la experiencia de Alonso se hizo valer y sentir y en rueda de prensa post carrera, Fernando reveló que sufrió de calambres mientras respondía las dudas de los medios de comunicación presentes: “Tenía un calambre en el dedo del pie cuando me hiciste las preguntas”, le confesó Alonso a los periodistas presentes. “Se me quedó el dedo del pie así para atrás, ni te escuché la segunda pregunta”.

La falta de hidratación también hizo de las suyas

La exigencia del Gran Premio de Singapur también le valió a Fernando Alonso el haberse encontrado con problemas de deshidratación, en uno de los circuitos más complicados de todo el calendario de carreras en la máxima categoría del automovilismo profesional, y a esto se sumó la falta de líquidos.

El asturiano confesó que no es usual en él beber casi nada en medio de las carreras, aún cuando se pierde mucha agua, lo que sufren los pilotos como consecuencia de la sudoración por el esfuerzo físico y las altas temperaturas.

“Casi nunca bebo, hoy no tenía agua tampoco. Odio beber, ahora no lo pongo nunca, no puedo conducir con el pitorro en la boca”, confesó el piloto de Aston Martin.

