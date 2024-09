Franco Colapinto intercambia halagos con “Checo” Pérez: “Es un capo, lo quiero mucho”

El argentino Franco Colapinto protagonizó una gran carrera este domingo en el Gran Premio de Singapur en la que a pesar de haberse quedado apenas por fuera de los puntos recibió el reconocimiento una buena cantidad de elogios, uno de ellos de parte de Sergio “Checo” Pérez con quien mantuvo una intensa disputa durante la carrera.

El mexicano de Red Bull, quien finalizó en el décimo puesto en Marina Bay superó por poco al joven piloto de Williams Racing quien finalizó undécimo en la que es apenas su tercera carrera de la Fórmula 1 tras haber sido anunciado como el reemplazo de Logan Sargeant en la escudería británica previo al Gran Premio de Italia a comienzos de este mes.

“Es un capo ‘Checo’. Lo quiero mucho. Lo veía de chico en casa en Argentina antes de que viniera a correr a Europa. Me levantaba temprano para ver sus carreras. Es algo muy lindo estar peleando y corriendo contra él”, comentó Colapinto luego de conocer las palabras de reconocimiento que le había dedicado el experimentado piloto mexicano.

https://twitter.com/F1/status/1837912243994087463 El momento en el que el mexicano Sergio “Checo” Pérez se refirió al argentino Franco Colapinto en su comunicación radial con el equipo Red Bull durante el Gran Premio de Singapur.

¿Qué dijo “Checo” Pérez sobre Franco Colapinto?

En un gesto poco habitual de los pilotos de la Fórmula 1 durante la carrera mientras se comunicaba por radio con su equipo el mexicano de la escudería Red Bull tuvo palabras de reconocimiento para el joven argentino de Williams Racing, palabras que no pasaron por debajo de la mesa.

“(Franco) Colapinto es muy bueno. Es difícil de adelantar”, comentó el de Guadalajara quien al final logró superar al sudamericano gracias a un undercut tras ingresar a los pits en la vuelta 28 y el de Williams Racing lo hiciera en la siguiente vuelta regresando a la pista justo por detrás del piloto de Red Bull quien terminó llegando en el décimo puesto.

Después de la carrera el mexicano volvió a hacer un reconocimiento al buen nivel mostrado por Franco Colapinto quien poco a poco está deslumbrando con sus habilidades detrás del volante en sus primeros pasos dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.

El argentino Franco Colapinto durante el Gran Premio de Singapur, su tercera prueba en la F1 tras las carreras en Italia y Azerbaiyán. Crédito: TOM WHITE | EFE

“Creo que ha hecho una carrera fantástica. No se equivocó en ningún momento. Era muy difícil seguirle el ritmo y fue una carrera difícil. Al final conseguimos hacerle el undercut, pero fue lo único que pudimos hacer”, comentó “Checo” Pérez sobre la actuación del argentino este domingo en el complicado circuito de Marina Bay.

Por su parte, el propio Colapinto también se mostró satisfecho con su actuación aunque fue autocrítico con las decisiones que se tomaron dentro de la escudería británica con respecto a su carrera y por las que terminó fuera de los puntos a pesar de su gran actuación.

“Hice todo lo que pude. Lo que estuvo dentro de mi control lo hice bien. El equipo me paró tarde, no es algo que pueda controlar. Fue una decisión de ellos y salió mal. Hay que hablarlo para que no suceda otra vez porque es muy complicado estar en esa posición y cuando estamos ahí, hay que defenderla bien”, apuntó el argentino.

