Violencia en Serbia: entrenador y jugadores del Partizan fueron agredidos por aficionados

El fútbol serbio es uno de los más pasionales de Europa. El derbi entre el Estrella Roja y el Partizan de Belgrado generalmente entrega algunos hechos violentos tras cada encuentro. En el partido más reciente, los aficionados del Partizan agredieron a futbolistas de su club y hasta el entrenador por los malos resultados.

Este lunes 23 de septiembre se jugó el derbi en el Estadio Partizan. El Estrella Roja goleó 0-4 a su rival gracias a los goles de Silas y Cherif Ndiaye en tres ocasiones. Esta humillante derrota desató la indignación de los aficionados locales.

Los reportes señalan que los aficionados del Partizan comenzaron a pelear en el túnel de vestuarios. Esto hizo que la policía interviniera. Sin embargo, otros seguidores del club lograron entrar a los vestuarios en donde comenzaron a lanzar objetos y a agredir a los futbolistas y al entrenador Aleksandar Stanojevic.

“Los aficionados descontentos rompieron el cristal del vestuario. El cristal me golpeó y me cortó. No pasó nada más. Si hubiera sido 0-0 no hubiera venido, pero tenía que mostrar respeto. La afición rompió el cristal, me destrozó. Teníamos sangre“, explicó el estratega en rueda de prensa.

La imágenes de la conferencia de prensa mostraban a Aleksandar Stanojevic visiblemente afectado con varios cortes en su rostro. Una vez más, el derbi serbio es noticia, pero no precisamente del aspecto deportivo.

Rechazo a la violencia en Partizan

El entrenador del Estrella Roja, Vladan Milojevic, mostró su solidaridad con su colega Aleksandar Stanojevic. El estratega rechazó los actos de violencia generados en el fútbol.

“Estas no son buenas noticias para el fútbol. No damos una buena imagen. No se debe elevar al nivel de violencia, esto es simplemente fútbol. Así pasó, ganamos. Es deportividad que les felicitemos y ellos a nosotros”, dijo Milojevic.

🇷🇸 | Kızılyıldız hezimeti sonrası Partizan taraftarları soyunma odasının camlarını yumrukladı.



Olayın devamında çıkan arbedede teknik direktör Aleksandar Stanojevic suratından yaralandı.



Con la derrota del Partizan de Belgrado, este histórico club serbio ya acumula ocho partidos consecutivos sin ganar. La goleada del Estrella Roja baja al Partizan a la novena posición de la tabla. El escenario es atípico para un club que está acostumbrado a los éxitos a nivel nacional.

