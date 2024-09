Yailin La Más Viral le mandó un inesperado mensaje a Karol G

Yailin La Más Viral sorprendió al enviarle un mensaje a Karol G. Por mucho tiempo se ha especulado sobre la supuesta rivalidad entre ambas cantantes; sin embargo, la dominicana demostró que de su parte no hay hostilidad de su parte.

En una reciente entrevista con el programa de radio El Vacilón de la Mañana, Yailin fue cuestionada sobre qué le diría a Karol G si se la encontrara en algún lugar y su respuesta sorprendió a todos.

“¡Te amo, Karol G!”, respondió con entusiasmo la dominicana.

El mensaje de Yailin ocurre casi cuatro años después de que Karol G terminara su relación con Anuel, quien al poco tiempo empezó un romance con la dominicana con quien tuvo una hija.

En la misma entrevista, Yailin comentó que Anuel no paga la manutención de su hija Cattleya y que ella se encarga de todos los gastos de la pequeña, pero que aún así le permite verla.

“Él no da nada de dinero, pero yo mantengo a mi hija”, mencionó. (Pero) no importa, que viva su vida y que gaste su dinero a donde él quiera. Yo le dejo ver a su muchacha y yo soy la que tengo que mantener a mi muchacha. A mí nadie me da dinero, a mí nadie me da nada, soy yo la que paga mis cosas por mi niña”, dijo la dominicana.

En los últimos meses, Yailin le ha dedicado varias indirectas al reguetonero. El Día del Padre en República Dominicana, la cantante dedicó un mensaje a las mujeres que son madres y padres a la vez.

A través de sus historias de Instagram, la cantante dominicana compartió un video para felicitar a todas las mujeres que, como ella, asumieron también el papel de padre en la crianza de sus hijos.

“Feliz Día del Padre para todas esas madres luchadoras que han sido padre y madre a la misma vez”, escribió la cantante para acompañar el video en el que aparece junto a su hija Cattleya, fruto de su relación con Anuel.

La publicación de Yailin podría interpretarse como indirecta a Anuel, pues el reguetonero estuvo ausente durante un tiempo en la vida de su pequeña hija. Hace unos meses, el cantante se reencontró con su hija tras su separación de la dominicana.

En mayo, Yailin también compartió un mensaje sobre la ausencia de la paternidad en la crianza en sus Historias de Instagram, que podría interpretarse como una indirecta para Anuel.

“Un niño le preguntó a su papá: ‘Papá, ¿qué es un hombre?’. El padre respondió: ‘Un hombre es una persona que es responsable de cuidar, proteger y mantener a su familia y su casa, y siempre está al pendiente de todo’. El niño le dijo: ‘¿Sabes algo? Algún día querré ser un hombre como mi mamá’”, decía el mensaje que compartió Yailin.

En marzo, se hizo oficial el divorcio entre Anuel AA y Yailin la más Viral. En ese momento, se publicó el documento que oficializó la separación entre el puertorriqueño y la dominicana, quien es la encargada de la custodia de su hija Cattleya.

