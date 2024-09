Alcalde de NY, Eric Adams, es acusado tras histórica investigación federal

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, fue acusado formalmente por un gran jurado por cargos relacionados con una investigación federal que ha sacudido su administración

Si bien los detalles sobre las acusaciones no han salido a la luz, se cree que están relacionadas con un supuesto plan de sobornos que involucra al gobierno turco canalizando dinero ilegalmente a su campaña para la alcaldía, según el diario The New York Post.

De acuerdo a analistas, la acusación promete repercutir en la ciudad más grande del país y más allá, justo a unos meses de que Adams enfrente a sus rivales en unas primarias para alcalde muy disputadas.

Adams, un capitán de policía retirado que fue elegido como el 110º alcalde de la ciudad de Nueva York hace casi tres años con la promesa de controlar el crimen, y supuestamente fue acusado a raíz de una investigación federal por corrupción, aunque no está claro qué cargo enfrentará.

Sin embargo, en un hecho histórico, Adams se convierte en el primer alcalde de la ciudad de Nueva York en ser acusado penalmente mientras está en el cargo.

Cabe aclarar que Adams no es el primer funcionario de la ciudad de Nueva York investigado por el FBI. A principios de septiembre, el comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Edward Caban, dimitió después de que agentes federales registraran su casa.

Otros tres miembros de alto rango de Adams también anunciaron su renuncia este mes. Entre los que se fueron se encuentran el rector de escuelas de la ciudad de Nueva York, David Banks, la exasesora jurídica principal del ayuntamiento, Lisa Zornberg, y el excomisionado de salud de la ciudad, el Dr. Ashwi Vasan.

En desarrollo…