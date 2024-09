Aleyda Ortiz modela sensual en un conjunto de seda

Con mirada coqueta y enfundada en un atuendo de impacto, así es como dejó ver la conductora Aleyda Ortiz a través de su más reciente publicación en redes sociales. Pero, ¿qué motivó el look de la inesperada publicación? Aquí te contamos los detalles.

Fue desde su perfil oficial en Instagram que la periodista realizó una publicación en la que mostró a detalle el modelito que portó para una de las más recientes transmisiones del programa que conduce junto a Andrea Meza y Carlos Adyan, “En Casa con Telemundo”.

Fiel a su amor por la moda, Aleyda Ortiz optó por dejarse ver haciendo una pasarela improvisada desde el foro de la producción de Telemundo mientras portaba un conjunto de maxi falda y croptop en tela de seda y un color esmeralda que resaltó el bronceado de su piel.

Presentadores de “En Casa con Telemundo” destacan el programa como trampolín de éxito

El estilo ceñido de las piezas permitió que la joven evidenciara la figura envidiable con la que cuenta gracias a su intensa rutina de ejercicio y buenos hábitos de alimentación. Para completar el look, usó unos stilettos con brillantes y joyería en color plateado.

“¿Les gustó el look de hoy?”, escribió la famosa para acompañar el post que a solo unas horas de salir a la luz y atraer decenas de ‘me gusta’ a la par de comentarios en los que se volvió el blanco de piropos por parte de su comunidad digital.

“Como siempre todos los look se te ven preciosos y ese no es la excepción”, “Guapa nuestra reina”, “Una de las mejores vestidas”, “Completamente preciosa”, “La más bella”, “Te ves bien linda con el azul” y “La combinación de tu sonrisa y ese conjunto azul me deja sin palabras”, son algunas de las respuestas que se leyeron en la red.

Aleyda Ortiz revela que le ‘pagaban una porquería’ tras ganar ’NBL’

Esta no es la primera vez que la comunicadora se vuelve la protagonista de mensajes de cariño gracias a alguna de sus hazañas en redes sociales. Una de las más recientes involucró una clase de baile con causa que no solo motivó a sus seguidores a mantenerse en movimiento, también dejó a la vista su figura de reloj de arena.

En dicha ocasión, Aleyda Ortiz lució un ajustado conjunto deportivo rosa neón de leggins y croptop que acompañó con una bandada y tenis blancos. Asimismo, se mostró al natural y sin una gota de maquillaje, presumiendo una apariencia jovial.