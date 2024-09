Presentadores de “En Casa con Telemundo” destacan el programa como trampolín de éxito

Gracias a “En Casa Con Telemundo“, Carlos Adyan, Andrea Meza, Chiky Bombón y Aleyda Ortiz se han consolidado como figuras prominentes en la televisión hispana.

La reciente incorporación de Gabriel Coronel llega en un momento clave, en medio de importantes transformaciones que han brindado a estos presentadores la oportunidad de expandir su influencia y destacar en el mundo de la farándula.

El programa “En Casa Con Telemundo” inició hoy, 9 de septiembre, una nueva fase con un horario ampliado de 12 PM a 2 PM C. Este cambio permite a los presentadores profundizar en temas de entretenimiento, estilo de vida y entrevistas, ofreciendo una experiencia más completa y variada a la audiencia.

Con la extensión a dos horas, el programa enfrentará el reto de generar contenido atractivo y mantener la atención del público durante todo el tiempo al aire. La ampliación del horario representa una oportunidad para enriquecer el contenido y responder a las demandas de los espectadores en la televisión en vivo.

Recientemente, Andrea Meza, Aleyda Ortiz, Carlos Adyan y Gabriel Coronel conversaron con La Opinión sobre cómo “En Casa Con Telemundo” ha servido como trampolín de oportunidades para ellos. Expresaron su entusiasmo por el nuevo formato y su compromiso de ofrecer contenido exclusivo que mantenga a los televidentes enganchados.

En la televisión en vivo, los ratings son cruciales, y estos cambios buscan precisamente eso: florecer en un mercado competitivo.

Gabriel, quien se unió al elenco en un momento clave, expresó su entusiasmo por su nuevo rol: “Yo creo que la buena energía; tener buenos amigos, compañeros de trabajo… porque aparte de la amistad que se está formando es compañerismo. El entender, el saber escuchar, saber cuándo hablar, el darle la opinión a la otra persona y eso ha sido muy bonito. Todos respetamos el trabajo de todos y por eso hay esta armonía.”

“Y en tan poco tiempo — una semana”, agregó Aleyda sobre la incorporación de Gabriel como presentador. “Entonces ha sido todo maravilloso, perfecto. Y por aquí han pasado muchas personas y no todo el mundo se ha quedado.”

“El que lo tiene lo tiene”, dijo Carlos Adyan destacando la autenticidad y la transparencia del programa. “Algo que tenemos nosotros es que opinamos sin filtro y eso es algo que nos ha caracterizado y lo que el público ha sentido y la armonía que vivimos entre nosotros es también por eso. Porque no nos quedamos con nada, si tenemos que decir algo lo decimos y yo creo que eso, el público lo agradece muchísimo.”

Además, Adyan indicó que el programa recuperará algunas de las secciones más queridas por la audiencia que se habían dejado de lado durante la pandemia, incluyendo contenido sobre estilo de vida y temas exclusivos de la farándula.

“No hay nada mejor que la televisión en vivo para crecer como talento, para educarse. Yo amo la televisión en vivo y si me ponen a escoger prefiero en vivo que grabado mil veces. Pero el hecho de tener esta plataforma es obligatorio, que tienes que crecer y es que te van a pasar cosas al aire, en vivo, y tienes que resolver”, dijo Aleyda Ortiz, quien ha sido parte fundamental del programa.

Con estos cambios, “En Casa Con Telemundo” busca no solo expandir su oferta de contenido, sino también fortalecer su conexión con la audiencia, ofreciendo un programa más dinámico y enriquecido.

Andrea Meza, quien ha visto un notable crecimiento profesional desde su llegada a Telemundo, encuentra un paralelismo significativo entre el nuevo formato del programa y sus primeros días en la cadena, tras haber ganado el certamen de Miss Universo.

Reflexionando sobre su experiencia, Meza compartió: “Yo tenía muy claro que quería entrar a Telemundo desde que entré a la competencia de Miss Universo y me acuerdo cuando vine que Carlitos fue de los primeros que me entrevistó en la pandemia. No había nadie más, sino los presentadores y yo como invitada.” Este recuerdo subraya el inicio de su relación con el canal, cuando su presencia era limitada a ser una invitada en tiempos de pandemia.

Meza también rememoró su primer día como miembro del equipo: “Y recuerdo mi primer día aquí como parte del equipo. Yo lo que más he aprendido es que las herramientas que tengo como persona y como profesional, que desconocía que las tenía dentro de mí, y que las he desarrollado gracias a este tremendo equipo. De ellos he aprendido que todas las historias que uno escucha de la televisión aquí no son verdad. Aquí tenemos una hermandad muy bonita.”

Estas palabras destacan cómo su tiempo en Telemundo ha sido una experiencia de crecimiento personal y profesional, desmitificando muchas de las percepciones comunes sobre la industria y reafirmando el fuerte sentido de camaradería dentro del equipo.

