Difunden videos de explosión durante feria de Zacatecas y el CJNG se atribuyó el hecho

La violencia que el crimen organizado siembra en varias regiones de México adquiere niveles terroríficos que afectan a personas inocentes, convirtiendo hasta los momentos de diversión en tragedias, como ocurrió en la feria de Zacatecas, donde una explosión causada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó varios heridos. Los hechos fueron captados en video.

El show “Prófugos del Anexo”, de los cantantes de regional mexicano Alfredo Olivas y Julión Álvarez, fue el cierre de la Feria Nacional de Zacatecas, al que acudieron más de 25,000 personas. El concierto transcurría entre diversión y baile, cuando se escuchó un fuerte estruendo, seguido de una humareda.

El cantante Julión Álvarez trató de tranquilizar a los asistentes explicándoles que “…se escuchó un ruido que Protección Civil, militares, guardias y todos los encargados de seguridad están checando. Al parecer fue un tanque de gas de un puesto, de un negocio, de una casa. Aguanten poquito. Corroboramos y seguimos adelante”

El evento no se interrumpió por completo, aunque en redes sociales algunas personas comentan que se escuchó un fuerte estruendo fuera del estadio, y que el lugar de inmediato fue acordonado y despejado por militares, protección civil y otras corporaciones.

A través de un video, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, informó que se trató de una “explosión por acumulación de gas en uno de los puestos de comida (…) y de ningún otro tipo de situación”.

Al día siguiente, en conferencia de prensa, explicó: “Durante el evento de cierre de la Feria Nacional de Zacatecas se reportó la explosión de un tanque de gas en las inmediaciones del estado Carlos Villalba. Esta explosión provocó lesiones en 14 personas, ninguna de ellas salvo dos necesitó intervención quirúrgica mayor. Las dos personas se encuentran fuera de cualquier peligro, estables y con plena salud”.

Jorge Gallardo, coordinador estatal de Protección Civil del gobierno estatal, en entrevista radiofónica con el periodista Francisco Elizondo, informó que entre los 14 heridos había un menor de cinco meses.

De acuerdo con el diario El Universal, algunas de las víctimas trasladadas al hospital reportan lesiones por esquirlas. Al cuestionar a Gallardo sobre esto, sólo contestó que “fue una acumulación de gas LP, los fragmentos de metal no sabemos de donde hayan salido (…) no nos corresponde a nosotros mencionar este tema y esperar a que las instancias correspondientes hagan lo propio”.

Los videos desmienten la versión oficial

A pesar de la insistencia inicial de las autoridades en la explosión por acumulación de gas, los videos que circulan en redes sociales hacen ver que no fue así.

El internauta José Díaz Machuca publicó en su cuenta de X el video del momento en que ocurrió la explosión: “se cayó la versión de que la explosión fue por la acumulación de gas en un tanque”, escribió.

Además, el CJNG se atribuyó esta explosión, dejando en una narcomanta firmada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, con el siguiente mensaje: “Lo de hoy no fue un tanque de gas, sino una llamada de atención al gobernador David que vendió el estado a los jotos de los Mayos. No se metan autoridades a una guerra que no es suya. Zacatecas es de las 4 letras”.

Otras narcomantas aparecieron en puentes peatonales de los municipios de Zacatecas y Guadalupe, ahí mismo en Zacatecas, firmadas por Los Cabrera Sarabía, aliados del Cártel de Sinaloa, quienes presuntamente apoyan a Ismael “El Mayo” Zambada, y en las cuales advierten: “Sólo una probadita de lo que les vamos a dar. El pueblo se cuida, no se roba. Puro Cabrera, pura gente MZ”.

Pese a todo esto, el secretario Reyes Mugüerza reiteró que “el incidente de ayer fue una explosión de gas, aunque haya medios de comunicación y páginas de redes sociales que tratan de hacer pensar a la población algo distinto, no fue así, por eso hacemos un llamado responsable a las páginas dejar de publicar información falsa”, citó El Universal.

Sigue leyendo:

– Pánico en escuelas de Culiacán tras una balacera entre sicarios y la Guardia Nacional.

– Operativo contra Cártel Jalisco provoca bloqueos y quema de vehículos en México.