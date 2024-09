Investigación asocia la semaglutida con menor riesgo de sobredosis de opioides

La epidemia de opioides ha sido una de las crisis de salud más devastadoras en los Estados Unidos en los últimos años. Desde 2017, cuando los opioides fueron oficialmente declarados una emergencia de salud pública, se han convertido en la causa de la mayoría de las muertes por sobredosis de drogas en el país.

Según el Centro Nacional de Estadísticas de Abuso de Drogas, los opioides son responsables del 72% de las muertes por sobredosis. En 2023, los CDC informaron que alrededor de 107.500 personas murieron por sobredosis de drogas, la mayoría vinculadas a estos poderosos analgésicos.

A pesar de los esfuerzos por tratar el trastorno por consumo de opioides (TUD), solo una pequeña fracción de las personas afectadas recibe el tratamiento necesario, y la mitad abandona el tratamiento dentro de los primeros seis meses.

En este contexto crítico, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Case Western Reserve han identificado un posible avance en la lucha contra las sobredosis de opioides. En un estudio reciente publicado en la revista JAMA Network Open, el equipo de investigación sugiere que un medicamento ya aprobado para tratar la diabetes tipo 2, la semaglutida, podría ser clave para reducir las sobredosis en personas con trastorno por consumo de opioides que también padecen diabetes.

La semaglutida, una molécula que actúa sobre el receptor del péptido similar al glucagón (GLP-1R), es conocida por sus efectos en la regulación del azúcar en la sangre y la reducción del apetito, propiedades que ya la han hecho popular en los tratamientos de diabetes y pérdida de peso, comercializada bajo nombres como Wegovy y Ozempic.

El equipo, dirigido por Rong Xu, profesor de informática biomédica en Case Western, llevó a cabo un extenso análisis de seis años de registros médicos de casi 33.000 pacientes que padecían tanto TUD como diabetes tipo 2.

Mediante el uso de un enfoque estadístico diseñado para emular un ensayo clínico aleatorizado, los investigadores compararon a los pacientes a los que se les había recetado semaglutida con aquellos que habían tomado otros medicamentos antidiabéticos, incluidos otros tratamientos dirigidos al GLP-1R. Los resultados fueron notables: los pacientes que tomaron semaglutida mostraron un riesgo significativamente menor de sobredosis de opioides en comparación con aquellos que tomaron otros medicamentos para la diabetes.

Aunque el estudio muestra un vínculo claro entre el uso de semaglutida y una reducción en las sobredosis de opioides, Xu y su equipo advierten que estos resultados son preliminares y que se necesitan más investigaciones. Los hallazgos del estudio son alentadores, pero no pueden establecer una relación causal definitiva.

El próximo paso será llevar a cabo ensayos clínicos aleatorios para validar los resultados y determinar si la semaglutida puede convertirse en una opción terapéutica efectiva para prevenir las sobredosis en personas con TUD.

A pesar de que existen medicamentos eficaces para prevenir las sobredosis, una gran parte de las personas que padecen TUD no recibe tratamiento o no responde adecuadamente a los medicamentos disponibles. “No todos los pacientes reciben los tratamientos que necesitan, y no todos responden a ellos”, señaló Xu, quien también dirige el Centro de Inteligencia Artificial para el Descubrimiento de Fármacos de la Universidad Case Western Reserve. Esto subraya la urgencia de explorar nuevas opciones de tratamiento que puedan brindar esperanza a aquellos que no encuentran alivio en los enfoques convencionales.

El estudio, que también fue codirigido por Nora D. Volkow, directora del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, plantea la posibilidad de que la semaglutida no solo pueda reducir el riesgo de sobredosis en personas con TUD, sino que también podría tener aplicaciones en el tratamiento de otros trastornos, como el consumo de alcohol. Sin embargo, Xu y su equipo advierten que las limitaciones del estudio requieren una investigación más profunda antes de poder extraer conclusiones firmes.

A medida que los investigadores continúan explorando nuevas soluciones, la semaglutida representa una luz de esperanza en medio de una crisis que ha afectado a tantas personas. Si bien aún queda camino por recorrer, este estudio marca un paso importante hacia la búsqueda de alternativas terapéuticas para mitigar el impacto devastador de la epidemia de opioides en los Estados Unidos.

