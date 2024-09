Newsom debe vetar leyes que postergan la lucha por el medio ambiente

Me informan que en los últimos días de la sesión legislativa de la Asamblea en Sacramento se agregaron cuatro proyectos de ley con contenido algo redundante y que se centran en el cronograma de puesta en marcha de leyes de protección al medio ambiente. Es decir, tienen como resultado la suspención de la aplicación de ciertas regulaciones o su modificación de una manera que requiere iniciar nuevamente el proceso.

Esto sucede mientras, simultáneamente, inició una sesión especial convocada por el gobernador en el último día de la temporada regular para debatir y votar medidas que controlen el precio de la gasolina.

No son malas de por sí las cuatro enmiendas, enfocadas en general en el transporte marítimo en nuestras costas. Todas provienen de asambleístas demócratas, algunos más conocidos que otros por su interés por el medio ambiente. Igual que la convocatoria de Newsom arriba mencionada, todo depende del momento, del timing.

Pero es cierto que un común denominador de estas propuestas es que las modificaciones que requieren detienen el reloj del cambio. Un reloj que avanza hacia una California que lucha contra la contaminación ambiental en todos los frentes. Una California que supuestamente se preocupa más por la salud de su población que por el lucro de las empresas implicadas.

Las cuatro ya fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa y el Senado estatal y se encuentran desde mediados de mes en el despacho del gobernador Gavin Newsom, esperando solamente su firma para convertirse en ley. Tiene hasta el 30 del mes para decidirse. Si no las aprueba abiertamente o las veta, se convierten en ley y pasan al dominio del Secretario de Estado para su implementación.

Ahora, una coalición de activistas por la justicia climática – son 55 grupos, reunidos originalmente en torno al apoyo a camiones eléctricos – le está pidiendo al gobernador Gavin Newsom que ejerza su derecho al veto e impida que las propuestas se conviertan en ley.

Estas propuestas, “Si se firman, forzarían colectivamente la revocación de las solicitudes de exención de la Ley de Aire Limpio que ya están en proceso”.

Su principal protesta es que tan cerca del cierre de la temporada legislativa y con limitado conocimiento público, “grupos de presión exigen exenciones, concesiones y demoras adicionales”.

Si fuesen aprobadas, agregan, “podrían debilitar las regulaciones y aumentar el riesgo de contaminación dañina de camiones y barcos en las comunidades”.

En un sitio de internet, instan a Newsom a que “preserve su liderazgo climático y de transporte limpio”. Y en un post en el sitio X (Twitter), postulan que “revertir los avances en camiones y puertos limpios pone vidas e inversiones en riesgo”.

Si se aprueban estas leyes, la Junta de Recursos del Aire (CARB) deberá reabrir el proceso de elaboración de normas (que rigen la aplicación de las leyes), “exponiendo estos programas críticos a un mayor debilitamiento por parte de los grupos de presión de la industria que buscan exenciones y demoras adicionales”.

En vez de esas leyes que limitan la lucha por el medio ambiente, sugieren que dentro de las regulaciones existentes y colaborando con CARB en la definición de esas normas, se operen los cambios necesarios, “sin necesidad de debilitarlas”.

Las regulaciones a las que se refieren son un conjunto de reglas conocidas como Regulaciones de Flotas Limpias Avanzadas (ACF) y Regulaciones de Embarcaciones Portuarias Comerciales (CHC). Son “normas diseñadas para reducir las emisiones de los vehículos medianos y pesados, así como de las embarcaciones portuarias”.

La aprobación de estas leyes significaría que el avance de la lucha contra la contaminación se suspende, porque los proyectos de ley que requieren modificaciones a estas regulaciones podrían obligar a CARB a rescindir las solicitudes de exención actuales, lo que provocaría demoras en la implementación de las regulaciones ACF o CHC.

Ya a comienzos de mes la coalición había enviado – y publicado en su sitio – sendas cartas a Newsom pidiéndole que rechace cada una de estas leyes.

Distintas cartas tienen diferentes promotores, entre ellos: el Sierra Club, el Natural Resources Defense Council, Union of Concerned Scientists, Environment California, Environmental Defense Fund, Elders Climate Action, Pacific Environment, Communities for a Better Environment, Center for Biological Diversity y Coalition for Clean Air o Green Latinos.

Es cierto que Newsom tiene una foja de servicio de protección al medio ambiente impresionante, más que sus antecesores. Le ha devuelto a California el liderazgo nacional e internacional en esta lucha a brazo partido que la humanidad está librando.

Quizás por eso la coalición insiste en que Newsom no apruebe estas legislaciones. Porque la suspensión en el avance de las leyes climáticas podría llevar a que estén en manos de un próximo gobernador que no tenga las credenciales ambientales de Newsom.

Bien hará Newsom en atender las inquietudes de los grupos ambientalistas, rechazar las propuestas de ley limitantes de último momento, y atender cualquier inquietud respecto a las leyes y regulaciones en los canales existentes. Sin más pérdida de tiempo.

Estas son las propuestas de ley:

AB 637 de Corey A. Jackson

Según el analista legislativo, significa que si la junta estatal requiere que el propietario de una flota adquiera vehículos de cero emisiones como parte de su flota, deberá autorizar el alquiler de vehículos de cero emisiones como si fueran propiedad. Esto es, limita la introducción de vehículos de cero emisiones.

AB 3179, de Juan Carrillo

Este proyecto de ley crearía exenciones para que los vehículos de telecomunicaciones de emergencia cumplan con los estándares de cero emisiones.

AB 1122 , de Jasmeet Bains

Según el análisis de CALMatters, “Este proyecto de ley retrasaría el requisito reglamentario de instalar un nuevo motor o modernizar un motor existente en ciertas embarcaciones portuarias”.

AB 1296 de Timothy (Tim) S. Grayson

Según CalMatters, prohibiría que una regulación estatal requiera u obligue a los pilotos del Colegio de Abogados de San Francisco a reemplazar ciertas embarcaciones (por otras de cero emisiones) antes del final de su vida útil.