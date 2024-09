7 nuevos productos en Five Below a menos de $5

Five Below ha lanzado su nueva línea de productos para octubre, perfecta para quienes buscan una atractiva decoración para Halloween y esenciales acogedores para el otoño e invierno. Todos estos artículos tienen un precio de $5 dólares o menos, brindando a los compradores la oportunidad de adquirir novedades sin romper el cochinito. Aquí te presentamos siete productos destacados que no te querrás perder.

1. Peluche Squishmallows Girly Halloween Squad

Por solo $5.95 dólares, Five Below presenta la adorable colección de Squishmallows Girly Halloween Squad. Estos peluches de 7.5 pulgadas son un gran detalle para la temporada. Con personajes como Eponine la Gata, Jane la Parca y Margie la Calabaza, estas ediciones especiales solo están disponibles durante las fiestas. Así que asegúrate de visitarlo antes de que se agoten.

2. 12 Days of Spa

Aunque las fiestas aún están lejos, es el momento ideal para adelantar tus compras. El calendario de adviento “12 Days of Spa” está disponible por solo $5 dólares. Cada día descubrirás un regalo sorpresa de Smoke & Mirrors que te ayudará a relajarte. Ideal para consentirte o para obsequiar a alguien especial como un regalo anticipado.

3. Dulce exfoliante con aromas de Halloween

Los amantes de los aromas de otoño y Halloween no pueden dejar pasar el Halloween Scented Sugar Scrub. Este exfoliante corporal de 7 onzas está disponible por $3.50 dólares en dos fragancias irresistibles: una inspirada en “El extraño mundo de Jack” (sabor a mora) y otra de Hello Kitty (vainilla de calabaza). ¡Perfecto para un cuidado personal festivo!

4. Paleta de sombras para ojos de Halloween

Si buscas el look perfecto para Halloween, la paleta de sombras de ojos es esencial. Por solo $5, Five Below ofrece varias opciones: Hello Kitty, Hello Kitty Naranja, Jack y Jack & Sally. Cada paleta incluye una mezcla de nueve sombras mate y brillantes, ideales para dar rienda suelta a tu creatividad.

5. Pantalones de descanso aterciopelados impresos

Para mantenerte cómodo y a la moda, las “Printed Plush Lounge Pants” son una excelente elección. Con un precio de solo $5.55 dólares, están disponibles en tallas junior y en cinco estilos distintos. Puedes combinarlas con una camiseta de pijama y calcetines para un look acogedor perfecto para las noches de otoño.

6. Decoración de Halloween de Fantasma de luz

Si necesitas decoración para Halloween, el Light-Up Ghost es una opción divertida. A solo $4 dólares, este fantasma se adapta a diferentes alturas de hasta 3.8 pies y emite un brillo espeluznante. Solo necesitarás dos pilas AA (no incluidas) para darle vida a tu hogar o jardín.

7. Smoke & Mirrors: la fiesta definitiva para labios

Por último, el Ultimate Lip Party de Smoke & Mirrors es un regalo perfecto para cualquier amante del maquillaje. Este set de 15 piezas incluye cinco bálsamos labiales, cinco brillos jugosos y cinco brillos con purpurina. Ideal tanto para ti como para regalar.

También te puede interesar: