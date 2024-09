Capitán del Toluca apoya la regla de menores

Una de las nuevas polémicas en el fútbol mexicano tiene que ver con la regla de menores. Entrenadores de peso como Renato Paiva y André Jardine manifestaron su descontento con esta iniciativa. Claudio Baeza se plantó frente a esos comentarios y manifestó su postura.

La regla de menores obliga a los entrenadores a alinear a jóvenes futbolistas que puedan servir para la categorías formativas de El Tri. Entre todos los juveniles, al final de la temporada, deben acumular 1,000 minutos de juego. Esta regla fue apoyada por Claudio Baeza.

“La Regla de menores se utilizó antes acá. Si la Federación (Mexicana de Futbol) lo hace es porque le sirvió en algún momento. No sé si les habrá servido o no, pero siento que la Regla de menores si un jugador tiene las bases y es bueno siempre va a jugar”, dijo el capitán del Toluca.

¡DA LA CARA POR LA REGLA DE MENORES! 😈



Claudio Baeza dice que el tema de la regla de menores es importante porque sí hay jugadores con buenas bases.



🗣️: “Si un jugador es bueno y tiene las bases, siempre va a jugar (…) es importante que vaya tomando minutos”.



📹: @Edgarinho pic.twitter.com/ZMZ3vPmH3S — MedioTiempo (@mediotiempo) September 25, 2024

Sin embargo, Claudio Baeza hizo una aclaratoria sobre esta regla. El futbolista de los Diablos Rojos del Toluca está consciente que no todos los jugadores están listos para disputar partidos de la primera división. En este sentido, si puede ser algo forzado incluirlos sólo por cumplir una cuota de tiempo.

“Obviamente hay otro tipo de jugadores que necesita ir sumando minutos de a poco para poder llegar bien al primer equipo, ser un jugador de Primera División y ser un jugador exportable. Existen dos tipos de jugadores. En mi opinión personal hay jugadores que tienen mejores bases y otros que les cuesta madurar más que a otros“, agregó.

¿Qué dijo Renato Paiva?

Las declaraciones de Claudio Baeza adquieren un gran peso por el hecho de que su entrenador ha sido uno de los estrategas más críticos con relación a esta regla en el fútbol mexicano. Además de André Jardine, Renato Paiva ha manifestado su disgusto con esta normativa.

“No voy a poner jugadores solo por estar obligado, la responsabilidad es que Toluca gane y hoy no ganó. Marcel (Ruiz) no necesitó minutos para jugar, (Alexis) Vega no necesitó… los buenos, los que trabajan, los que son serios, los que tienen buena base terminan por aparecer”, dijo Paiva en rueda de prensa.

“No voy a poner jugadores sólo porque soy obligado a ponerlos”😳



Renato Paiva se suma a André Jardine y estalla contra la regla 20/11 de la Liga MX… ¿OPINIONES?🧐https://t.co/prQGlEnrhU pic.twitter.com/zonNcEFeJu — Claro Sports (@ClaroSports) September 24, 2024

Hasta ahora, los Diablos Rojos del Toluca han cumplido con menos de la mitad de la cuota exigida (405 minutos de los 1,000 exigidos). El conjunto de Renato Paiva es el antepenúltimo club en esta tabla de cumplimiento.

