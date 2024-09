Edson Álvarez está agotando la paciencia de la prensa inglesa

Edson Álvarez, mediocampista del West Ham United no pasa por su mejor momento en la Premier League, en virtud de que su baja de juego aunado a sus indisciplinas que le han costado dejar en inferioridad numérica a su escuadra, le están empezando a generar críticas de la prensa inglesa.

Tal parece que al integrante de la selección de México le ha pesado demasiado la lesión que sufrió en la pasada Copa América 2024, pues en su regreso a las canchas no las ha tenido todas consigo y junto con una baja notable en su rendimiento en el mediocampo de los “Hammers”, ahora es cuestionado por el exceso de tarjetas amarillas y por las expulsiones que ha sufrido.

Cabe señalar que Álvarez también fue cuestionado por la supuesta amenaza de muerte que manejó el periódico argentino Olé en un cruce de palabras que tuvo con el seleccionado de la Albiceleste el pasado fin de semana en el duelo donde perdieron con el Chelsea 3-0.

Para no ir más lejos, Álvarez está siendo blanco de los cuestionamientos debido a que el equipo dirigido por el español Julen Lopetegui, sumó en sus dos últimos juegos sendas derrotas contra el Chelsea 3-0 en la Premier League y contra el Liverpool 5-1 que les costó la eliminación en la Copa Carabao, en donde se fue antes de tiempo por una expulsión

Por esta razón, la prensa en Inglaterra ha tomado al mexicano como blanco de sus cuestionamientos al considerar que no se ha acoplado con el equipo para esta temporada e indican que la disciplina es un factor clave.

En medio de los cuestionamientos, sobresale el análisis de The Athletic que establece que: “Álvarez aún no ha recuperado la forma que mostró en su temporada debut 2023-24. No ha encajado con su nuevo compañero de equipo, el argentino Guido Rodríguez en el mediocampo y su falta de disciplina no ha mejorado: ha sido amonestado en los últimos tres partidos del club, además de haber recibido once tarjetas amarillas en la mayor cantidad la mayor cantidad que cualquier otro jugador del West Ham United, la campaña anterior”.

Edson Álvarez aquí en gran charla con su compañero Mohammed Kudus, no está teniendo su mejor momento con los Hammers y eso lo ha notado la prensa inglesa que empieza a cuestionarlo. Crédito: Kirsty Wigglesworth | AP

Este medio finalizó su publicación con la posible explicación a su baja de rendimiento. “El hecho de no haber realizado una pretemporada podría ser un factor que explique su falta de forma en los partidos”, fue parte del análisis que hacen para tratar de explicar la baja de juego del jugador de México.

West Ham United visitará la cancha del Brentford este sábado en duelo correspondiente a la Jornada 6 de la Premier League y donde existe la opción en grande para que Edson Álvarez busque enmendar sus fallas y se convierta en el líder de la temporada pasada.

