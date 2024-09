Majo Aguilar prohibió que le pregunten sobre su prima Ángela

En más de una ocasión, la cantante Majo Aguilar ha hecho público su deseo de mantenerse al margen de las polémicas, así como dimes y diretes que podrían entorpecer su crecimiento como artista. Y fue en un reciente comunicado que la famosa decidió poner fin de una vez por todas a las especulaciones, cerrando la puerta a cualquier tipo de cuestionamiento con respecto a su familia.

Desde su cuenta oficial en Instagram, la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar hizo frente a los rumores de una supuesta tensión con Ángela y su tío Pepe Aguilar, esto luego de su ausencia en la boda de su prima y Christian Nodal.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, Majo Aguilar apuntó a que, de ahora en adelante, las preguntas con respecto a su familia quedan descartadas: “Ya no voy a hablar nada de mi familia. No voy a decir absolutamente nada porque es increíble cómo todo lo sacan de contexto”, sentenció.

Majo Aguilar manda a callar los rumores de rivalidad con su prima Ángela

Dentro del audiovisual, la cantante de regional mexicano argumentó que sin importar lo que diga, sus palabras terminan siendo del desagrado del público: “Esto se está saliendo de control o quizá se salió de control desde hace tiempo y yo no lo había visto, pero ya fue demasiado… Todo el tiempo me quieren estar contrapunteando con Ángela, con mi tío Pepe, inventándose cosas“, argumentó.

Bajo esta misma tesitura, recalcó que no tiene conflictos con su tío Pepe Aguilar y que le agradece el apoyo que le ha otorgado desde los inicios de su carrera. Recordó que en más de una ocasión el famoso le prestó su estudio para poder grabar su música.

“A mí nadie me ha hecho nada. Yo no soy hija de mi tío Pepe, la que es hija de mi tío es Ángela. No es que mi tío no dé el apoyo, en su momento, mi tío me prestó su estudio, estaba ahí al pendiente, en fin“, indicó.

Para finalizar su comunicado, Majo Aguilar rechazó los rumores que la señalaban de unirse en una gira con Alex Fernández por una supuesta falta de apoyo de Pepe Aguilar.

“Soy una mujer que acaba de cumplir 30 años, que estoy haciendo mi carrera, estoy haciendo mis cosas, no me tiene que llevar mi tío Pepe de la mano a todas partes… No tienen idea, no saben… Mi tío quería que yo estudiara música allá en Los Ángeles. Son mil cosas“, sentenció.