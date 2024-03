Majo Aguilar manda a callar los rumores de rivalidad con su prima Ángela

Majo Aguilar no dejó pasar la oportunidad de poner un alto a los rumores de de rivalidad con su prima, la también cantante Ángela Aguilar, con un contundente mensaje dedicado a sus detractores. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En un encuentro reciente con varios medios de comunicación, la intérprete de temas como “” y “” aseguró que los rumores de una mala relación entre las jovenes no podrían estar más alejados de la realidad.

“Mi abuelo y mi abuela (Antonio Aguilar y Flor Silvestre) hicieron cosas tan hermosas. Crearon una familia tan unida que estarían tristísimos si los primos, o sea los nietos, empezamos a hacer tonterías”, expresó la famosa de 29 años.

Majo Aguilar fue contundente al pedir un alto a las comparaciones de las que tanto ella como su prima Ángela han sido blanco desde los inicios de su carrera.

“Yo puedo caerle mal a alguien, ella le puede caer mal a alguien, pero eso es una cosa y otra cosa es el hate, el mala onda, eso no está padre para nada. Mi lema es puro amor y no me gusta cuando pasan ese tipo de cosas“, continuó. “Creo que sí está muy claro que todas cabemos, que tanto ella cabe como yo”.

Estas nuevas declaraciones de la joven surgen a solo unas semanas de haber anunciado por medio de redes sociales las fechas de su próxima gira por varias ciudades de México y Estados Unidos. Recordemos que en 2023 se robó la atención del público al formar parte de las presentaciones de Ana Bárbara con su éxito a dueto, “Nada de ti”.

