Respuesta de Pepe Aguilar sobre su sobrina Majo es criticada por audiencia de ‘Despierta América’

Pepe Aguilar, sus hijos Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, y su hermano Antonio Aguilar Jr, estuvieron en una entrevista con el presentador Jomari Goyso, en la que la respuesta a una pregunta sobre Majo Aguilar terminó desatando críticas en redes sociales.

En el perfil en Instagram de ‘Despierta América’ fue compartido el video de parte de la conversación de la Dinastía Aguilar con el español para hablar de su gira musical.

Jomari lanzó directamente la pregunta a Pepe sobre su sobrina: “¿Por qué Majo no va en la gira? Tú sabes que se ha hablado muchas cosas de por qué sí y por qué no. ¿Por qué si siempre la habéis puesto cantar, al final de cuentas no está?”

“Porque desde el principio no estaba diseñado que fuera toda mi familia a cantar. De hecho, al principio no iba ni Toño (su hermano). Eran mis hijos y yo”, comenzó diciendo Pepe.

Después continuó diciendo: “Yo quiero mucho a mi sobrina. Me da mucho gusto que le esté yendo bien. Por el momento no se ha dado y ya”.

La respuesta del intérprete de ‘Por Mujeres Como Tú’ generó reacciones entre los seguidores de ‘Despierta América’ en Instagram.

“Ahora resulta que el decide quien canta en su familia y quien no cante”; “Majo es tan buena como Ángela, pero Majo me gusta más es muy sencilla”, “Dice Pepe que no está diseñado su show para toda la familia y están sus hijos y el hermano. ¿Qué te costaba meter a la Majo?”; “Majo Aguilar no estaba en El plan… pero ¿puede estar o no?”; “Majo es muchísimo más humilde”; “Majo Aguilar canta y brilla más que toda esta familia. La envidia se nota”; “Para mí fue modesto porque Majo nunca quiso ser cantante ranchera sino de pop y nunca pego”; “Majo no necesita estar con ellos, Majo es una artista muy inteligente y exitosa ella puede sola no como ellos que necesitan a los padres” y “Por todo quieren culpar a Pepe Aguilar. ¿Dónde está el papa de Majo que no la apoya?”, son algunos de los comentarios que se logran leer.

