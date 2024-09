Cristiano Ronaldo es defendido por su hermana de las críticas de Cassano

Antonio Cassano fue un exitoso futbolista italiano. El exjugador del AC Milán ha tenido la costumbre de encender las redes con sus declaraciones. En una crítica a Cristiano Ronaldo, Cassano hizo que la hermana de CR7 saliera a defenderlo.

El exfutbolista italiano le restó mérito a todos los goles de Cristiano Ronaldo. Para Antonio Cassano, el delantero no solo vive del gol y los más de 900 goles de CR7 no tendrían valor. Cassano llegó a asegurar que el delantero del Al Nassr no sabe jugar al fútbol.

Estas declaraciones llegaron a oídos de la hermana de Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro. La pariente del delantero portugués no dudó en responder a través de su cuenta personal en Instagram.

“Uno se da cuenta de estas cosas. No conozco a este pobre tipo. No importa, pero solo una cosa para él: no sabe marcar 900 goles. Imagínense si lo hiciera”, dijo Elma Aveiro.

Del mismo modo, la hermana de Cristiano Ronaldo puso en duda la experiencia futbolística de Antonio Cassano por su declaración. Aveiro tildó al italiano de “recogepelotas”.

“Dicen que era futbolista. Creo que se equivocan, sin duda era un recogepelotas”, agregó en otra historia de la red social.

¿Qué dijo Antonio Cassano?

Durante el programa ‘Viva el fútbol’ junto a Nicola Ventola y Lele Adani, Antonio Cassano emitió estas polémicas declaraciones. El italiano enumeró a varios delanteros que, a su juicio, hicieron mejores cosas que Cristiano Ronaldo.

“Cristiano Ronaldo no sabe jugar al fútbol. Puede marcar 3,000 goles, me importa una mierda. Jugar al fútbol… al fútbol jugaron Higuaín, Lewandowski, Benzema, Agüero, Ibra, Suárez (…) Ellos si saben jugar al fútbol en equipo pero Cristiano, ¿su objetivo cuál es? gol, gol, gol“, dijo Cassano.

Cassano con questa storia di Cristiano Ronaldo sta veramente diventando ridicolo. pic.twitter.com/qG39zabfSJ — 𝐅𝐥𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐏𝐚𝐞𝐬𝐢 𝐁𝐚𝐬𝐬𝐢 | 🩻 (@AlexSandroKan) September 13, 2024

