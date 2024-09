Disney Plus quiere que pagues más y así planea lograrlo

Disney Plus ha revelado oficialmente que quienes deseen compartir su cuenta fuera de su hogar deberán pagar un monto adicional. Esta medida busca limitar el intercambio de contraseñas, siguiendo el ejemplo de otras plataformas como Netflix, que también han implementado tarifas para añadir usuarios extra.

Con esta estrategia, Disney pretende reducir las pérdidas asociadas al uso compartido de cuentas y, al mismo tiempo, aumentar los ingresos de su plataforma de streaming, en un momento clave en el que la compañía busca mejorar su rentabilidad.

Disney Plus no quiere que compartas tu contraseña

El compartir contraseñas entre usuarios que no viven en el mismo hogar se ha vuelto una preocupación creciente para las plataformas de streaming, y Disney Plus ha decidido seguir los pasos de Netflix en su lucha contra esta práctica.

Tras un período de pruebas y anticipación, Disney finalmente reveló los precios que impondrá a aquellos suscriptores que deseen agregar usuarios adicionales a su cuenta. Esta medida, que ya entró en vigor en septiembre de 2024 en EE.UU., llega como parte de un esfuerzo por maximizar los ingresos y mejorar la rentabilidad de su servicio de streaming, en un contexto en el que la competencia en el sector es feroz.

Costo de agregar miembros extra a tu cuenta

A partir de esta semana, los suscriptores de Disney Plus que deseen compartir su cuenta tendrán que pagar un costo adicional. En los planes básicos que incluyen anuncios, el monto para agregar un miembro extra será de $6.99 mensuales, mientras que para los planes sin anuncios, el costo asciende a $9.99 al mes. Estos precios se aplican únicamente a los planes individuales, lo que significa que los usuarios de paquetes que incluyan Hulu o ESPN Plus no podrán optar por esta opción.

Lo que resulta interesante es que este monto adicional representa una parte significativa del precio completo de una suscripción estándar. Según las estimaciones, agregar un usuario extra en el plan básico de Disney Plus (con anuncios) cuesta más del 80% del precio de una suscripción regular. Sin embargo, con el próximo aumento de precios en la plataforma, previsto para octubre, este porcentaje se reducirá al 70%, aunque seguirá siendo considerable.

Disney Plus sigue los pasos de Netflix

El movimiento de Disney Plus no es algo nuevo en la industria del streaming. Netflix ya implementó una estrategia similar en 2023, cobrando a sus usuarios un extra de $7.99 por cada miembro adicional en sus planes estándar y premium.

Aunque ambos gigantes del streaming están intentando frenar el intercambio de contraseñas, hay algunas diferencias notables. Mientras que Netflix ha optado por un costo plano de $7.99 para todos los planes, Disney ha introducido una estructura de precios diferenciada según el tipo de suscripción. Esto implica que, en algunos casos, compartir una cuenta de Disney Plus podría ser más costoso que hacerlo en Netflix.

Sin embargo, Disney Plus podría beneficiarse de una base de usuarios que prefieren pagar el monto adicional por la comodidad de compartir su cuenta con familiares o amigos, en lugar de crear cuentas independientes. De hecho, aunque algunos usuarios podrían optar por abrir cuentas separadas para evitar el recargo, muchos podrían ver en esta opción una solución práctica y relativamente económica.

Disney Plus y su apuesta por la rentabilidad

El desafío del intercambio de contraseñas es solo uno de los muchos factores que afectan la capacidad de las plataformas de streaming para generar ingresos de manera sostenible. Para Disney, esta medida forma parte de una estrategia más amplia destinada a hacer que Disney Plus sea más rentable. Desde su lanzamiento en 2019, la plataforma ha crecido rápidamente en términos de suscriptores, pero mantener este crecimiento mientras se busca rentabilidad ha sido uno de los mayores desafíos para la compañía.

Con estos nuevos cargos por compartir cuentas, Disney espera no solo reducir el uso no autorizado de su plataforma, sino también aumentar significativamente sus ingresos. En los últimos meses, la compañía ha tomado otras medidas, como aumentar los precios de sus suscripciones y diversificar su oferta con paquetes que incluyen Hulu y ESPN Plus.

