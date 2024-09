Dos estadounidenses agradecen la ayuda de J.D. Vance al librarlos de prisión en Dubái

Joseph y Joshua López aseguran que James David Vance, senador por Ohio y compañero de fórmula de Donald Trump, los libró de ser condenados a pasar un largo tiempo en prisión en Dubái, donde presuntamente fueron drogados.

Después de pasar cuatro meses privados de su libertad en los Emiratos Árabes Unidos, el veterano de la Fuerza Aérea de Ohio y su hermano, lograron recuperar su libertad presuntamente gracias a la intervención del hombre que aspira a fungir como vicepresidente de la nación.

De regreso a Estados Unidos acudieron como invitados al programa de televisión “Fox & Friends First” para contar la extraña travesía que les tocó vivir por tratar de extender una parranda invitados por desconocidos.

El problema de los hermanos López derivó de al menos dos malas decisiones, pues al salir de una discoteca en Dubái primero aceptaron la recomendación de un conductor de Uber para llevarlos a una fiesta que se realizaba en un hotel de la zona.

Posteriormente, sin conocer a ninguno de los presentes, cuando terminó la reunión, los estadounidenses sucumbieron a la tentación de subir a un yate y minutos después de haber ingerido una bebida, les pasaron una factura por $2,700 dólares, la cual se negaron a cubrir.

Lo que ocurrió de ahí en adelante resulta una incógnita, pero horas más tarde, los López recuerdan haber despertado en la parte trasera de una patrulla.

J.D. Vance se ha encargado de emitir varias declaraciones en contra de los demócratas que han puesto a Donald Trump en predicamento. (Crédito: Paul Sancya / AP) Crédito: Paul Sancya | AP

Después se enteraron que habían sido arrestados bajo acusaciones de agredir a un oficial, por resistirse a ser detenidos y además por dañar una patrulla bajo los efectos del alcohol.

“Intentaron extorsionarme, pero no salió como querían, y me drogaron. Hay muchas cosas que no recuerdo, pero básicamente, me presentaron cargos de los que no tengo ningún recuerdo.

Me hicieron la prueba de alcoholemia y el resultado fue cero. Ahora tengo cargos que podrían ser implicar más de 15 años de prisión”, señaló Joseph López, veterano de la Fuerza Aérea de Ohio.

Enterado de lo ocurrido, Parker Magid, portavoz del senador J.D. Vance, asegura que el republicano se encargó de realizar algunas gestiones diplomáticas para poner en libertad a los detenidos.

” La oficina del senador Vance ha estado en constante comunicación con el Departamento de Estado, la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Estados Unidos y la familia de los electores. Está siguiendo de cerca los procedimientos legales aún sin resolver”, indicó.

Sigue leyendo:

• J.D. Vance advierte que plan de deportaciones de Trump incluye gente con TPS y ‘parole’

• Campaña de Trump y J.D. Vance promueve falsos rumores en contra de inmigrantes haitianos

• J.D. Vance dice que los tiroteos en las escuelas son un “hecho de la vida”