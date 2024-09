Harris visita la frontera en Arizona y muestra su postura más dura ante inmigración

La vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris caminó el viernes a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México y ​​habló con funcionarios fronterizos sobre su trabajo, en una visita destinada a discutir cómo manejaría la inmigración y la seguridad fronteriza si fuera electa.

Kamala Harris caminó a lo largo de la frontera, con el muro a unos pies de distancia, con dos agentes de patrulla fronteriza. La sección del muro que recorrió fue construida en 2012, durante la administración de Barack Obama. También escuchó directamente de los dos funcionarios sobre sus esfuerzos para combatir a los traficantes y las organizaciones criminales transnacionales.

La visita de Harris a la frontera sur está destinada a demostrar que ella apoya la seguridad fronteriza, una de las mayores preocupaciones que tienen los votantes sobre Harris, y para tratar de desactivar las críticas de su oponente republicano, el expresidente Donald Trump.

“Tienen un trabajo difícil y necesitan, con razón, apoyo para hacer su trabajo. Son muy dedicados. Y por eso estoy aquí para hablar con ellos sobre lo que podemos seguir haciendo para apoyarlos”, dijo Harris a los periodistas, refiriéndose a los agentes de CBP que custodian la frontera de Estados Unidos.

Parte de ese apoyo es una nueva propuesta de política de Harris. Tiene la intención de proponer reglas más estrictas para los solicitantes de asilo, dijo un funcionario de campaña a los periodistas que viajaban con ella.

La vicepresidenta Kamala Harris visitó también el puerto de entrada Raúl Héctor Castro en Douglas, Arizona, un puerto en el que la administración Biden está invirtiendo $500 millones de dólares para su expansión y modernización, según un funcionario de la Casa Blanca.

El funcionario dijo que Harris recibió información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sobre las operaciones de control de drogas. También “vio la tecnología de inspección que ayuda en la incautación de drogas ilícitas, incluido el fentanilo”, dijo el funcionario. Harris estuvo acompañada en la visita por el senador Mark Kelly (demócrata por Arizona) y el fiscal general de Arizona Kris Mayes (demócrata).

Luego de visitar el muro fronterizo y el puerto de entrada en la frontera, Harris pronunció un discurso en el cercano campus de Cochise College en Douglas, Arizona.

Harris comenzó su discurso en Douglas hablando sobre el huracán Helene, al que se le atribuyen decenas de muertes en cinco estados.

“Para quienes están observando, la tormenta sigue siendo peligrosa y mortal”, dijo. “Sigo instando a todos a que sigan las instrucciones de sus funcionarios locales”. Harris habló con el administrador de FEMA esta mañana sobre el huracán.

Un plan migratorio y de seguridad fronteriza más estricto

Harris prometió que, si es electa, presentará “cargos penales más severos” contra las personas que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos en repetidas ocasiones y prohibirá que las personas que crucen la frontera ilegalmente soliciten asilo.

Además, Harris dijo en su discurso en la universidad en Douglas, Arizona, que las personas que ingresen al país ilegalmente “serán detenidas y expulsadas y se les prohibirá volver a ingresar durante cinco años”.

Harris se comprometió a aumentar el apoyo a las agencias de inmigración, “incluidos 100 nuevos sistemas de inspección que pueden detectar el fentanilo oculto en los vehículos”, si es elegida presidenta.

“Nos aseguraremos de que nuestros puertos de entrada, incluidos los aeropuertos y los puertos marítimos, tengan tecnología de última generación adicional para detectar el fentanilo y las herramientas químicas que se utilizan para fabricarlo”, agregó. También dijo que “duplicaría los recursos para que el Departamento de Justicia extradite y procese a las organizaciones criminales transnacionales y los cárteles”.

“Fui fiscal general de un estado fronterizo durante dos mandatos. Fui testigo de la violencia y el caos que provocan las organizaciones criminales transnacionales, y del sufrimiento y las pérdidas que provoca la propagación de sus drogas ilícitas”, aseguró la vicepresidenta.

“Detener a las organizaciones transnacionales y fortalecer nuestra frontera no es algo nuevo para mí y es una prioridad que he tenido desde hace mucho tiempo”, dijo Harris. “He hecho ese trabajo y seguiré tratándolo como una prioridad cuando sea elegido presidente de los Estados Unidos”.

Harris ataca a Trump sobre inmigración

La vicepresidenta Kamala Harris prometió el viernes “tender una mano común” para aprobar una legislación que alivie la crisis migratoria fronteriza, al tiempo que culpó a su oponente, el expresidente Donald Trump, por un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza fallido a principios de este año.

Harris describió sus planes para la seguridad fronteriza y la inmigración si es elegida a la Presidencia en noviembre. Crédito: Carolyn Kaster | AP

“A las bandas transnacionales que cruzan la frontera, que trafican con armas, drogas y seres humanos, no les importa en lo más mínimo por quién votó alguien en las últimas elecciones”, dijo Harris. “Tienen un objetivo en mente y, por lo tanto, es de vital importancia que cualquiera que se considere líder trabaje con otros líderes para encontrar soluciones de sentido común”.

“Y eso significa, una vez más, trabajar juntos en tiempo real, basados ​​en la búsqueda de enfoques de sentido común”, dijo. “No se trata solo de retórica en un mitin, sino de hacer realmente el trabajo de solucionar un problema”.

Harris luego atacó directamente a Trump y prometió “recuperar el proyecto de ley de seguridad fronteriza que Donald Trump rechazó”.

Sobre vías para la ciudadanía para indocumentados con años de residencia en EE.UU.

Harris dijo que trabajaría con el Congreso para crear un camino hacia la ciudadanía para “los inmigrantes trabajadores que han estado aquí durante años, años, y merecen tener un sistema que funcione”, así como para los “Dreamers”, inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos cuando eran niños, a quienes se les permite vivir y trabajar bajo un programa de la era de Obama, pero que generalmente no pueden convertirse en ciudadanos bajo la ley actual.

“Son estadounidenses en todos los sentidos. Pero aún así, no tienen un camino ganado hacia la ciudadanía. Y este problema ha quedado sin resolver en este punto durante décadas”, dijo Harris.

“Lo mismo ocurre con los trabajadores agrícolas que se aseguran de que tengamos comida en nuestras mesas y sostenemos nuestra industria agrícola, y ellos también han estado en un limbo legal durante años porque los políticos se han negado a unirse y arreglar nuestro sistema de inmigración roto”.

“Como su presidente, protegeré la soberanía de nuestra nación, aseguraré nuestra frontera y trabajaré para arreglar nuestro defectuoso sistema de inmigración. Y me asociaré con demócratas, republicanos e independientes para lograrlo”, aseguró Harris.

Jossie Flor Sapunar, Directora Nacional de Comunicaciones de CASA en Acción, una organización electoral que moviliza comunidades de color e inmigrantes en Maryland, Pensilvania, Virginia y Georgia, ofreció su reacción a la visita de Harris a Arizona. “Si bien sabemos que la vicepresidenta Kamala Harris hablará sobre la seguridad en la frontera hoy, centrarse solo en eso sería un gran error. Hay mucho más en la historia de la inmigración en este país, y los votantes quieren escuchar soluciones que reconozcan esto”.

“Queremos escuchar soluciones para los residentes de EE.UU., muchos de los cuales han vivido aquí durante décadas, que temen que el próximo presidente cancele su DACA y TPS. Soluciones para las personas que trabajan duro todos los días, haciendo todo lo posible para cuidar de sus familias a pesar del hecho de que el Congreso no ha logrado abrir un camino hacia la ciudadanía. Los miembros de CASA en Acción merecen tranquilidad, sabiendo que sus vidas no se verán trastocadas de la noche a la mañana. Dignidad y reconocimiento, no demonización”.

