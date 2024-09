Offset acusa a Cardi B de haberlo engañado mientras estaba embarazada

La historia entre Cardi B y Offset ha vuelto a dar un giro inesperado, pues a solo unas semanas de haber dado la bienvenida a su tercer hijo juntos y anunciar su separación la rapera se enfrenta a los señalamientos de infidelidad por parte del ex integrante de ‘Migos’.

De acuerdo con lo dicho por el intérprete de “Open it up” y “Need it” durante su pelea en redes sociales con la dominicana, ella habría mantenido un idilio con otro hombre mientras estaba embarazada del tercer bebé que tuvieron recientemente.

Offset optó por lanzar la fuerte acusación en contra de su pareja mediante un breve, pero contundente mensaje en Instagram donde se leía: “Tú fo**aste con un bebé dentro, dí la verdad”.

Por su parte, Cardi B no tardó en hacer frente a los comentarios del rapero sin reparos ni miedo al qué dirán: “¿Sabes lo que me parece una locura? Que un ni**a crea que simplemente puede comprar a una zo**a. Tú no puedes comprarme más veces, hijo de pu*a. Es una locura que un ni**a crea que eso es suficiente. No es suficiente, cariño“, dijo visiblemente enojada en una transmisión en vivo.

Bajo esta misma tesitura, la famosa de 31 años finalizó su mensaje alegando que si de infidelidades se trata, Offset no está exento, pues en más de una ocasión traicionó su confianza mientras estaban en una relación.

“Me parece divertido que creas que puedes jod*r todo, pero cuando empiezo a hablar, tú quieres chantajearme diciendo que me he acostado con otro. ¿Quieres jugar esos juegos conmigo? Quieres defenestrarme porque me mudo. Sigue adelante, ¿por qué no puedes simplemente seguir adelante?“, cuestionó.