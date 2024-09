Paola Rojas debuta como conductora de “Al Rojo Vivo”

A solo unos días de anunciar su salida inesperada del programa “Netas Divinas”, y de paso, de la cadena Televisa, todo parece indicar que la conductora Paola Rojas ya habría cerrado filas en una nueva televisora, Telemundo. Y es que sorprendió a más de uno al reaparecer en el programa “Al Rojo Vivo” junto a Jessica Carrillo.

Fue durante la más reciente edición del programa que la presentadora mexicana apareció frente a las cámaras en compañía de Jessica Carrillo, supliendo a la presentadora Lourdes Stephen.

Sin embargo, todo parece indicar que su estancia en esta producción de Telemundo no será permanente. De acuerdo con el periodista Álex Kaffie, la nueva casa de Paola Rojas será Imagen Televisión, frente al noticiario “De pisa y corre (DPC)” en lugar de Nacho Lozano.

Paola Rojas anuncia su salida de Televisa: “Lamento no haberme podido despedir”

Asimismo, el denominado “Villano de los espectáculos” informó que Mauricio Mancera, exconductor del programa “Hoy” y “Miembros al aire” será su colaborador en escena.

Mientras tanto, la comunicadora mexicana se mantendrá como invitada especial de “Al Rojo Vivo” hasta que su fecha de inicio de labores con Imagen Televisión llegue, se estaría hablando del próximo 17 o 21 de octubre, así lo señaló Alex Kaffie.

Paola Rojas le dijo “adiós” a Netas Divinas

Fue el pasado 20 de septiembre cuando, de forma inesperada, la famosa anunció su salida de la producción de Televisa a través de un emotivo video, dejando en boga su estancia en la reconocida televisora.

Paola Roja se pasea por Estambul tras suspender viaje a Israel

Dentro del audiovisual, dejó entrever que esta despedida no solo llegó de sorpresa para sus fanáticos, también para ella, pues no tuvo oportunidad de despedirse de la audiencia y de sus compañeras de escena: Consuelo Duval, Galilea Montijo, Natalia Téllez y Daniela Magún.

“Lamento tanto no haberme podido ir a despedir, o sea, me hubiera encantado darles un abrazo. Espero que la vida me permita hacerlo, espero que nos encontremos y que podamos despedirnos, porque creo que es importante“, dijo en la publicación hecha desde su perfil oficial en Instagram.