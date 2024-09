Paola Rojas anuncia su salida de Televisa: “Lamento no haberme podido despedir”

En un inesperado mensaje que conmovió al público y seguidores del programa “Netas Divinas”, la conductora Paola Rojas anunció su salida de la producción de Televisa, dejando en boga su estancia en la reconocida televisora y su supuesto ingreso a Imagen Televisión. ¿Qué se sabe hasta el momento? Aquí te lo contamos.

La noticia de su salida fue dada a conocer de propia voz de la presentadora por medio de un breve video en su cuenta oficial de Instagram: “Hoy me toca contarles con mucha tristeza que ya no voy a ser parte de Netas Divinas. Ya no voy a ser parte de este programa maravilloso que trajo tantas bendiciones y amor a mi vida”, expresó.

Asimismo, Paola Rojas dejó entrever que esta despedida no solo llegó de sorpresa para sus fanáticos, también para ella, pues no tuvo oportunidad de decir “adiós” a la audiencia o a sus compañeras de escena Consuelo Duval, Galilea Montijo, Natalia Téllez y Daniela Magún.

“Lamento tanto no haberme podido ir a despedir, o sea, me hubiera encantado darles un abrazo. Espero que la vida me permita hacerlo, espero que nos encontremos y que podamos despedirnos, porque creo que es importante“, comentó la famosa.

Paola Rojas y la razón detrás de su salida de Televisa

No pasó mucho tiempo antes de que las especulaciones sobre el verdadero motivo por el que Paola Rojas abandonó Televisa salieron a relucir. El primero en asegurar que se habría tratado de un despido fue el periodista Jorge Carbajal: “Ya Paola Rojas se despidió de Televisa o más bien la despidieron. Esa es la realidad, la despidieron”, dijo desde su canal de Youtube.

La razón del enojo de la televisora fue su vinculación con un nuevo proyecto de conducción en una empresa distinta, Imagen Televisión: “Desde cuando sabíamos que Paola Rojas iba a entrar a Imagen. Los ejecutivos de Televisa ya lo sabían y por eso no la dejaron despedirse en el programa”, destacó.

“Le dijeron: ‘Sabes qué, ya agarraste, ya cerraste, pues órale, ya llégale, gracias’. Es lo que entiendo, porque no la dejaron ni despedirse“, concluyó el reportero.