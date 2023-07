¿Paola Rojas se integrará a ‘La Casa de los Famosos México’?: Esto es lo que se sabe

Galilea Montijo sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar un par de fotografías al lado de Paola Rojas en el estudio de ‘La Casa de los Famosos México’, lo que desató especulaciones sobre la posibilidad de que la presentadora de noticias se convierta en la nueva integrante del reality show.

“Que @paolarojas en @lacasafamososmx queeeeee?????”, fue el mensaje con el que acompañó la también conductora de ‘Hoy’ su publicación, a lo que su compañera en ‘Netas Divinas’ respondió con una publicación en su cuenta de la misma red social, que incluyó las mismas imágenes y en la que alimentó los rumores diciendo: “Adivinen qué hago en @lacasafamososmx con @galileamontijo”.

La incertidumbre tenía sustento también porque en días pasados se anunció la llegada de un nuevo habitante al reality show, mismo que finalmente se dio a conocer ayer y no se trata de una persona, si no de una máquina dispensadora de unas populares botanas de México.

Por otra parte, al inicio de ‘La Casa de los Famosos México’ muchos televidentes pensaron que la voz de “La Jefa” era precisamente la de Paola Rojas, aunque posteriormente se aclaró que no es así, por lo que no es la primera vez que se le vincula con el reality show.

Por el momento no se sabe más sobre las razones por las que la exconductora del noticiario ‘Al Aire’ visitó el set del reality show, pero es posible que en los próximos días se revele de que se trató. View this post on Instagram A post shared by Paola Rojas (@paolarojas)

