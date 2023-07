Galilea Montijo aclara que no estaba borracha sino chimuela mientras conducía “La casa de los famosos” | VIDEO

Galilea Montijo no deja de ser tendencia desde que comenzó a conducir “La Casa de los Famosos” edición México. Pues muchos aseguraron que hace unas semanas lo estaba haciendo borracha en una de sus emisiones, pero por fin la presentadora de “Hoy” rompió el silencio y reveló que realmente hablaba raro porque estaba chimuela.

Así como lo leen, Galilea decidió por fin acabar con la polémica y en plena transmisión del matutino de Televisa aclaró qué fue lo que le pasó en aquella polémica gala de este reality.

Fue en redes sociales donde muchos fans del reality detallaron que Montijo estaba hablando un poco raro, por lo que la acusaron que ésta había llegado tomada a su llamado.

Pero la realidad, es que Galilea confesó que tuvo un problema dental previo al arranque de esta transmisión. Por tal motivo no podía hablar bien.

Galilea aclaró por fin que eso sucedió porque ese día prácticamente se quedó sin una muela por lo que está chimuela.

Hace unos días, la hija menor de Lucero y Mijares tuvo un pequeño accidente antes de debutar en el teatro. Y justo mientras Gali daba a conocer esta noticia, quiso aprovechar para dar a conocer que a ella le pasó algo similar hace unos días.

Para Galilea fue digno de admirar que Lucerito saliera a escena a pesar de que tenía un problema en su pierna. Y justo fue el momento en el que confesó que a ella le pasó algo similar en “La casa de los famosos”.

Fue su amiga y compañera, Andrea Legarreta quien también confesó que a Montijo le había pasado algo parecido. Lo que le dio pie a Galilea para comentar cómo había perdido su muela y en ese momento se encontraba sin un diente.

Montijo mostró en televisión internacional que, no teniendo una muela, ella siempre cumple con su trabajo y con el público, al momento de decir que no tenía una muela, la conductora literalmente mostró que está “chimuela”.

Esto apaga por completo los rumores y acusaciones en contra de la tapatía, pues muchos aseguraban que su comportamiento había sido más que sospechoso en aquella grabación.

“Les quiero platicar que me pasó el día de ayer, a mitad de, no un poquito más de mitad de programa, les voy a contar, acabo de cumplir 50 años y después de mis 50 años, ¿qué creen? que me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca, entonces, bueno, me están poniendo injerto de hueso, pero a mitad del programa como que se despegó como que tengo que comprar de esa cosa que se pega más…”

GALILEA MONTIJO