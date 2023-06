Galilea Montijo confiesa que su hijo fue víctima de bullying por su culpa | VIDEO

Galilea Montijo presuntamente estaría saliendo con un nuevo galán de nombre Isaac Moreno, pero aunque para la conductora de Hoy podría ser una grata experiencia, no lo es para su hijo, ya que sufrió de bullying, así lo reveló la presentadora del matutino. La originaria de Jalisco dijo que a pesar de que su pequeño lleva muchos años involucrado en el medio artístico, hay cosas que no las entiende y que lo afectan directamente, como sucedió recientemente.

Hace un par de semanas se destaparon una serie de fotos y videos en los que se ve a la conductora del matutino de Televisa muy cariñosa con el modelo español, con el que supuestamente estaría saliendo. A pesar de que la también actriz aclaró que sólo se están conociendo, la celebridad ahora manifestó que después de que se revelaran las imágenes, su hijo Mateo, producto de su matrimonio con Fernando Reina, ha sufrido de acoso debido a las críticas.

“El bullying es lo más difícil, en este caso cuando tiene papá o mamá públicos. Pero bueno, él nació en esto, él entiende muchas cosas, hay otras cosas que no las entiende”, destacó Gali, como le dicen de cariño a la presentadora, quien aclaró que ella comprende que por sacar una nota los sitios de internet o medios de espectáculos pongan títulos “espantosos” y “de telenovela”, pero que al final terminan afectando al artista, como le sucedió a ella y a su hijo.

En un encuentro con la prensa, la también conductora de “La Casa de los Famosos” recordó que se han dicho cosas peores sobre ella, sin embargo, actualmente intenta alejarse de los escándalos, pues ahora que es madre de un hijo, desea cuidarlo y no perjudicarlo. Asimismo, sentenció que hay cosas personales que quisiera no compartir, pues primero desea explicárselo a sus seres queridos antes que a nadie más.

“La verdad es que han dicho peores cosas de mi, pero cuando tienes hijos que ya saben leer y que ya entienden, es la parte que uno intenta cuidar. Y no es porque uno se ande escondiendo, porque no estoy haciendo nada malo, pero hay ciclos, hay momentos que a ti te gustaría guardar para ti, para que el día de mañana si algo se da, el primero que lo sepa sea la gente que te quiere”, destacó la celebridad de la pantalla chica.

Sobre su divorcio, Galilea Montijo admitió que ha sido un proceso complicado, pero que está saliendo adelante.

“Estoy tratando de seguir con mi vida, han sido unos meses muy difíciles. Me he enfocado mucho en el trabajo, en mis amigos, en la gente que me quiere”, indicó la conductora de Hoy, quien agregó que por el momento está reuniéndose con nuevas personas y en el caso de que surja alguna relación, lo informará: “Conociendo amigos y el día de mañana, si algo se da, ustedes lo sabrán”.

