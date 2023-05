Galilea Montijo habla sobre su nuevo galán: “Me divorcié, no me capé”

La presentadora de televisión Galilea Montijo rompió el silencio sobre su presunto romance con el modelo Isaac Moreno, con quien fue captada en una playa de Quintana Roo, México, y las fotos divulgadas esta semana.

En un encuentro con la prensa, Galilea dijo a los periodistas que ya les había advertido que la verían teniendo citas como una mujer libre de compromisos.

“Yo se los dije desde el primer día, me verán saliendo con uno, con otro, lo que sí es que no está padre, luego que empiecen inventar historias de que es infiel, que inventen historias”, señaló a los medios de comunicación, entre ellos el programa ‘Ventaneando’.

Según dio a entender, las fotografías que circularon esta semana en las redes no son tan actuales pues son de cuando se acababan de conocer, pero reconoció que siguen teniendo citas.

“Me encantan que ponen una fotografía cuando nos conocemos, dije: ‘-Qué guapo chavo’. pero ahí nos conocimos, pero no es de: ‘-Hola, mucho gusto, eres mi amante, vamos a salir’”, aclaró.

La mexicana dejó saber que lo está intentando con el español, pero que de no darse un noviazgo tampoco se preocupa. “Si no se da les dije el otro día ‘ay, muchachos, me divorcié, no me capé”, comentó.

Rechaza la sociedad machista

Asimismo, rechazó que todavía exista personas que aplauden que un hombre salga con quien le provoque luego de divorciarse, mientras que critican a una mujer que al ser libre hace lo mismo.

“No está padre que, si un hombre si se divorcia, anda con alguien se lo aplauden, no está padre que a una como sociedad la sigan tachando porque te divorcias y sales con alguien, perdón, también tenemos derechos las mujeres, tenemos derecho igual que a los hombres, no es un chavito, tiene 42 años y si fuera más chavito, ¿qué tiene?”, respondió sonriendo antes de que se regresará a las instalaciones de la televisora.

Su ex siempre será parte de su vida

Galilea Montijo también habló con respeto de su ex Fernando Reina, reiterando que tiene una buena relación con él y que la separación ocurrió en buenos términos. “Siempre va a ser el padre de mi hijo y sus hijos siempre van a ser míos, ante todo siempre hay respeto y no está padre inventar historias”, mencionó.

