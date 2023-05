Galilea Montijo y su cómica reacción ante las fotos en la playa junto a su nuevo galán

En medio de los dimes y diretes que circulan con respecto a su presunto romance con un modelo español, Galilea Montijo dio mucho de qué habla gracias a la cómica reacción que tuvo tras ser cuestionada sobre su escapada a la playa junto al modelo Isaac Moreno. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Fue durante la última transmisión del programa “Hoy” que la tapatía se pronunció sobre las candentes fotografías que se viralizaron en redes sociales donde se le veía muy sonriente junto a quien sería su nuevo amor.

Si bien Galilea Montijo decidió no confirmar o negar una posible relación con el español Isaac Moreno, sí que aprovechó para bromear sobre la reacción del público en redes sociales.

Las declaraciones surgieron mientras los conductores se encontraban hablando sobre el actor Johnny Depp, de quien la denominada ‘Gali’ es fanática, por lo que no perdió la oportunidad de llamarlo “novio”. Esta oportunidad no pasó desapercibida para Andrea Legarreta, quien la cuestionó diciendo: “¿De quién estamos hablando? “, a lo que la famosa respondió “De Johnny Depp”.

Sin embargo, la cosa no acabó allí, pues a continuación habló sobre las imágenes que la han hecho encabezar los titulares durante los últimos días: “Del de la sesión, ¿donde buscaba pececitos? Andaba buscando unas conchitas, mana”, contó Galilea Montijo entre risas. “Ay que gachos, si me divorcié, no me casé”.

A pesar de su interés por cambiar de tema, no perdió la oportunidad de sentenciar que su única prioridad en este momento es su hijo Mateo: “Lo único que me interesa es mi chiquillo (…) Mis hijos, como a todos nos importan nuestros chiquillos”, finalizó.

