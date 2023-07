Así reaccionó Angélica Vale ante la reciente confesión que hizo Wendy Guevara sobre ella

En “La casa de los famosos” edición México, la que se está llevando todo el show sin duda es la influencer Wendy Guevara, quien no deja de dar de qué hablar. Y en una de las charlas más emblemáticas que ha tenido en la famosa casa, confesó que su nombre se inspiró en uno de los personajes que tuvo Angélica Vale, quien, al enterarse de este gesto, tuvo una inesperada reacción.

Mientras ensaya la obra “Vaselina”, la cual se encuentra presentándose en la Ciudad de México, Angélica Vale, fue cuestionada sobre qué personaje de este controversial reality show es su favorito.

A lo que dijo sin titubeos que Wendy Guevara, quien se ha convertido en una de las favoritas. Pero Angélica confesó que ella es aún más fan de la también comediante, después de que reveló que su personaje de Wendy Nayeli, la cual protagonizó en “Amigas y Rivales”, la había inspirado para crear a Wendy Guevara.

Esto hizo que Vale se sintiera halagada con tan tremendo gesto. Pues nunca creyó que pudiera impactar de tal manera como lo hizo con la integrante de “Las Perdidas”, que ahora triunfa en el reality show de Televisa.

Resulta que la participante de “La casa de los famosos” y conocida por ser creadora de contenido, había revelado hace algunas semanas que su nombre de mujer “Wendy”.

Estaba inspirado en el personaje de “Wendy Nayeli”, el cual interpretó Vale en la famosa telenovela “Amigas y Rivales”, en donde compartió créditos con Michelle Vieth, Adamari López y Ludwika Paleta.

Cabe recordar que Guevara se identifica como una mujer trans, pero algunas ocasiones ha confesado que fue criada como hombre bajo el nombre de “Luis Carmen”, también llamado de cariño por su familia “Carmelo”.

Ante esta revelación, el programa “Hoy” de Televisa se dio a la tarea de preguntarle a la hija de Angélica María, lo que pensaba al respecto de la integrante del reality, y esta confesión que hizo sobre uno de sus personajes más icónicos.

La protagonista de “La fea más bella” se dijo halagada por haber inspirado a la joven, de 29 años, a elegir su nombre, pues a pesar de que ella quería ser “Laura”, personaje que hacía Michelle Vieth, al final terminó adoptando el nombre del papel que hizo la también cantante.

“Amo a Wendy, la amo. Más porque dijo que se llama ‘Wendy’ por mi culpa. Ella obvio se sentía Michelle Vieth pero acabó siendo Wendy. No te preocupes suele suceder. Me encanta y me emocioné, y la adoro… le escribí en Instagram que la quiero conocer y que en cuanto salga la quiero abrazar hasta decir basta. Qué bonito que se le haya quedado Wendy por mi culpa, que bonito, se siente hermoso y muero de ganas por conocerla. Amigas y Rivales’ fue hace 23 años. Cómo me iba a imaginar yo que marcaría la vida de una persona. Qué bonito”

ANGÉLICA VALE