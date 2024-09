Evaluna hace un llamado para normalizar los cuerpos postparto

La cantante Evaluna Montaner se ha caracterizado por compartir con sus seguidores los momentos buenos y malos que ha vivido en su viaje por la maternidad y en esta ocasión no fue la excepción. Sin miedo al qué dirán, la famosa se sinceró sobre el impacto que su segundo embarazo tuvo en su cuerpo.

En un reciente post de Instagram, la madre de Índigo y Amaranto mostró cómo ha logrado sobrellevar los cambios que ha vivido a nivel emocional y físico tras darle la bienvenida a su segunda hija.

De acuerdo con la hija de Ricardo Montaner, esto ha sido posible poniendo su comodidad y la practicidad por encima de la vanidad o las expectativas que la sociedad ha impuesto sobre las mujeres que dan a luz.

Evaluna mostró que pudo volver a usar jeans a poco tiempo de convertirse en madre por segunda ocasión gracias a un “viejo truco”. Frente a cámara dejó en evidencia que bajo su larga camisa de mezclilla oversized, no abotona su pantalón, regalándole mayor comodidad y movilidad para sus actividades del día.

“¡Orgullosa de todo lo que ha hecho mi cuerpo! Normalicemos los cuerpos de post partooooo. Y sí, el ‘post parto’ puede durar todo lo que cada una quieraaaaaaa“, escribió la joven para acompañar la publicación que a solo unas horas de salir a la luz ya contaba con decenas de ‘me gusta’ y comentarios.

Dentro de la ola de mensajes que se dieron a conocer en la red social destacaron aquellos como: “Pues mi panza se ve así y ni he tenido el primer hijo. Normalicemos no tener el abdomen plano”, “Hermosa es hermosa aunque no se entere”, “Reinota”, “Gracias por mostrarlo y no crear expectativas irreales”.

Es así como, una vez más, Evaluna Montaner envía una poderosa reflexión al público en la que desestima las críticas y expectativas desatinadas dentro de la maternidad.