Kennedy Jr. se mofó de Kamala Harris utilizando una frase de la vicepresidenta

Robert Francis Kennedy Jr., excandidato independiente a la presidencia, se burló de Kamala Harris utilizando una frase que la vicepresidenta pretende fijar en la mente de los votantes.

Presente en un evento de campaña organizado para promover la candidatura presidencial de Donald Trump, pues se convirtió en su aliado después de que renunció a sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca, Kennedy Jr. les pidió a los ciudadanos que lo escuchaban, participar en una dinámica que los hizo reír.

Lejos de parecer un político serio, el abogado de 70 años asumió el rol de un standupero y, en la planta de fabricación de Falk Productions en Walker, Michigan, empleó una frase que recurrentemente Kamala Harris utiliza en sus discursos.

“Todo lo que tienen que saber son siete palabras y nunca más tendrán que admitir que hicieron algo malo”, señaló Kennedy Jr, para mofarse de la demócrata de 59 años.

“¿Y saben cuáles son esas siete palabras? ‘‘I was born in the middle class (Nací en la clase media)'”, expresó segundos después Robert Francis.

Luego de ello, el nuevo aliado de Donald Trump puso en marcha una rutina para que la gente interactuara con él.

Kennedy Jr. presuntamente tendría garantizado un puesto en el gabinete de Donald Trump en su hipotética segunda administración. (Crédito: Carlos Osorio / AP)

“La próxima vez que tu jefe te pregunte por qué llegaste tarde al trabajo, ¿qué le dirás?” preguntó Kennedy Jr.

“¡Nací en la clase media!”, respondió el público.

“Y la próxima vez que tu esposa te pregunte por qué no sacaste la basura, ¿qué le vas a decir?” cuestionó nuevamente el exdemócrata.

“¡Nací en la clase media!”, respondió el público.

“¡Eso es todo lo que tienes que saber y no tienes que responder ninguna pregunta!” enfatizó el controversial político.

Cabe señalar que en su momento trascendió que Robert Francis Kennedy Jr. trató de negociar la declinación de su campaña con Kamala Harris con el objetivo de obtener un beneficio, pero los demócratas están muy molestos con él, pues desde un principio han mencionado que su candidatura nunca fue sería, pues presuntamente siempre ha operado para favorecer a los republicanos.

Hasta antes de su declinación de campaña, la mayoría de las encuestas coincidían en que, con Joe Biden fuera de campaña, el respaldo de los ciudadanos hacia Kennedy Jr. no superaba el 6%.

