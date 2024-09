Hansi Flick justifica el haber hecho numerosas rotaciones en partido del Barcelona ante Osasuna

El director técnico alemán del Fútbol Club Barcelona, Hansi Flick, asumió la responsabilidad total por la primera derrota de la temporada del club azulgrana, misma sufrida ante el Osasuna en las instalaciones del estadio de El Sadar. El entrenador germano apostó por un once inicial con muchas rotaciones y dando entrada a jugadores muy jóvenes como Sergi Domínguez, Gerard Martín o Pau Víctor. Pero a pesar de ello, esta apuesta no tuvo el éxito esperado, especialmente en la línea defensiva.

Sin embargo, y con la derrota de 4 goles por 2, el alemán dejó en claro que volvería a hacer el mismo trabajo para preparar el duelo ante el Osasuna y lo explicó de la siguiente manera: “No ha sido nuestro mejor partido. En la primera parte hemos cometido muchos errores. Hemos hecho muchos cambios en el equipo, puede ser una razón, pero creo que eran necesarios. Tenemos muchos partidos y algunos jugadores han jugado muchos minutos. Tenemos que cuidar de ellos, es nuestra responsabilidad”.

“Si quieren culpar a alguien de la derrota, cúlpenme a mí, está bien. Creo que estamos en el camino. El martes tenemos un partido importante en Champions League, solo tenemos dos días para prepararlo y recuperarnos. Lo haremos y esperamos ver la otra cara de nuestro equipo”.

El Barcelona mostró su mejor rostro en el 2do tiempo

El cambio de nivel y actitud para el club culé fue evidenciado en la segunda mitad del encuentro: “Creo que en la segunda parte lo hemos intentado hacerlo mejor. Hemos tenido ocasiones, pero el penalti nos ha matado. Es así. Osasuna también ha estado muy bien en transiciones. Tenemos que analizarlo y lo tendremos que hacer mejor”.

El once de gala de Hansi Flick: “90 minutos, no había opción”

Flick habló también sobre el 11 inicial ante el Osasuna y afirmó que lo volvería a repetir de ser necesario en algún momento de la temporada: “Sí, ¿por qué no? No tengo otra opción. Nuestro equipo ha jugado con tres centrocampistas, y tenemos a un defensa jugando ahí como Eric García, tenemos a Casadó, a Pedri y Pablo Torre, cuatro jugadores”.

“Tenemos que pensar en qué jugador va a empezar, no es fácil, pero lo aceptamos. Tras el parón de octubre esperamos tener a algunos de vuelta. No es una excusa, creo que podríamos haber ganado si hubiéramos jugado mejor. Lo vimos en la segunda parte, cuando jugamos y combinamos mejor. Pero, durante los 90 minutos, hoy no había opción”.

La primera derrota del Barcelona llega a las puertas de la segunda jornada del club culé en la Champions League, donde deberán hacer frente ante el Young Boys de Suiza: “Yo siempre miro hacia delante, con positividad. Todos quieren jugar la Champions League, y tenemos que ganar nuestro primer partido. No es fácil porque Young Boys es un equipo muy rápido. Veremos”.

La polémica, con una posible falta al defensor francés, Jules Koundé y posible penalti sobre el delantero español y la joya del equipo azulgrana, Lamine Yamal: “Yo estoy sentado fuera y no es la mejor vista. Creo que, en el segundo gol, puede haber falta, pero al final el árbitro decidió. Tienen el VAR, creo que también en España lo miran. Ya ha pasado y no pensamos mucho en ello, se ha acabado”.

Sigue Leyendo:

David Martínez tras ayudar al pase del LAFC a los playoffs: “Es lo que estábamos buscando”

Messi pierde los papeles e insulta al árbitro: “Eres un mala leche, hijo de pu…”

Atlético Madrid vs. Real Madrid, en vivo: horario y dónde ver en Estados Unidos