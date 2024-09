Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de septiembre de 2024

Piscis

Ponte las pilas en el ejercicio para que recuperes a la brevedad tu cuerpazo criminal, estás comiendo muchas cosas que te engordan y va ser complicado bajar de peso más adelante. No pretendas cambiar para complacer a nadie, si lo vas hacer que sea porque te nace y quieres hacerlo para tu crecimiento personal. Cuidado con esperar algo que no va llegar de una persona que no está dispuesta a darte nada más que dolores de cabeza y estrés. Te cambiará la suerte en cuestiones de azar. La llegada de amistad nueva de piel blanca se aproxima. Recibirás noticia especial que tiene que ver con trabajo o familia. Un proyecto que tenías pensado se cancelará debido a cuestiones económicas y desacuerdos de personas. No tengas miedo de enfrentar nuevos retos pues estos te darán las armas para que en el futuro estés preparado para nuevas batallas. Es momento de comenzar a pensar un poco más en ti y hacer esos cambios que se requieren para mejorar en las finanzas. Un viaje el cual se comenzará a planear de la mejor forma. Vienen días de mucha incertidumbre y cambios que te ayudarán a mejorar en muchos terrenos de tu vida.

Acuario

Has tenido la oportunidad de ser feliz y la has dejado pasar por atender a quien solo te ha hecho sentir mal y te ha dado tristezas y dolores de cabeza. No es momento de pensar en el ayer sino en el presente que es lo único que hoy tienes en tu vida, cuidado con faltas de respeto dentro de la familia que podrían salirse de control y ocasionar serios problemas. Te podría llegar una noticia inesperada que te pondrá algo de malas. Es probable que en estos días te sientas algo raro o rara y eso se debe a que muchos de tus sueños, ponte las pilas que grandes cambios se aproximan en tu vida entre ellos entrada de ingresos económicos y se te quitará la venda de tus ojos sobre ciertas personas que te han estado mintiendo y viendo la cara. No te dejes llevar por chismes que vendrán de amistades y personas que te rodean pues solo buscarán la manera de hacerte perder la cabeza. Perderás a una persona que estuvo siempre ahí para ti esperando tu atención, tu cariño y tu amor. Recuerda quién eres y hacia dónde vas para que no sigas perdiéndote en tu camino. Sino tienes una relación actualmente ni te sientas mal y espera el momento oportuno por algo las cosas se han tornado de esa manera; todo comenzará a darse inesperadamente.

Capricornio

Momento de que tu cuerpo sea lo más importante, haz un cambio de vida en el cual verte y sentirte bien sea un punto clave de tu vida, proyectos, logros y metas. Hay mucha suerte en juegos de azar, pero deberás de irte con mucho cuidado en ese plano material. Es momento de poner en una balanza todos esos momentos vividos y saber agradecer tanto por lo bueno como por lo malo. Viene un viaje quizás fuera del país que estarás planeando con amistades o familia en el cual te la pasarás de lo mejor pues te servirá mucho para renovar tus energías y tu forma de ver la vida. Cuidado con cambios de última hora en el amor. Una amistad te irá con chismes de expareja o de persona que anda hablando de tu persona. Cuida mucho tu entorno familiar pues podrías estar envuelto en chismes fuera de lugar por ciertos comentarios que saldrán de tu boca. Cuidado con juegos de azar pues no se ve un panorama bueno y claro para llevarlos a cabo. Vienen días de muchos cambios en tu vida y vas a madurar demasiado en muchos aspectos que te habían tenido tenso y atorado.

Sagitario

Pon más atención a tu forma de verte. Te espera nuevas oportunidades y cambios en cuestiones de tus sentimientos. En lo laboral nuevas propuestas, no dejes un trabajo sin tener asegurado otro más o de lo contrario te quedarás como el perro de las dos tortas. Entenderás el porqué de muchas cosas y sobre todo por qué no funcionaron. Ponte las pilas y soluciona cualquier problema que hayas tenido con otras personas para renovar tus energías y no cargar con karmas o problemas del pasado, para estar sin rencores, problemas o complicaciones. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico. Aprende a decir que no y a no estar para todo el mundo. Cuidado con golpes y caídas pues estarán a la orden del día. Es momento de visualizar cuestiones positivas si realmente quieres avanzar o lograr algo de lo contrario te quedarás más estancado que nunca. Cuidado con noticias que no serán ciertas y vienen por parte de familiares, solo te van a hacer sentir mal.

Escorpión

Cuida mucho tu alimentación en estos días pues podrías sufrir molestias estomacales. Una veladora roja con canela te ayudará a abrir puertas en cuestiones del amor y mejorar tu relación en caso de que exista algún problema. Tus proyectos y metas que emprendas de hoy en adelante deberán de girar en torno a tu vida y no a la de los demás, ponte metas a corto y mediano plazo solo así podrás lograr lo que buscas y quieres para ti. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde te diriges y no pierdas el piso. Chismes de vecindad en puerta y un cambio en tu forma de ver la vida. Cuidado con alimentos irritantes pues podrían traerte ciertos problemas de salud. Es momento de que encontrar esa paz y estabilidad que habías perdido desde hace tiempo. Hay mucha envidia a tu alrededor y prueba de ello es que muchos planes no te salen como esperas o no cuajan las cosas, aprende a que se te resbalen los comentarios negativos y a enfrentar lo que venga, aléjate de la gente mediocre que no hace ni deja hacer. Vienen momentos muy importantes en tus días en los cuales comenzarás a ver la luz en muchos aspectos de tu vida.

Virgo

Amistades se van y otras regresan del pasado, no dejes entrar a nadie que ya te haya afectado la existencia. Ya no te permitas caer por nadie y ve tras tus metas y sueños, reemplaza a quien no te busca, y deja de llorarle o de mendigar amor a quien solo te da dolores de cabeza. Trata de ir más por eso que te mueve tus sentimientos pues es lo que te llenará el corazón. Despójate de gente tonta que solo te limita o no te deja avanzar en el cumplimiento de tus sueños. Ya no mendigues cariño ni amor por nadie, date tu lugar y tú taco que lo mereces. Es probable que la vida te ponga en una situación algo compleja, no te estreses, las cosas tomarán el mejor rumbo. Vienen muchos cambios en el amor si tienes pareja podrían existir ciertos conflictos por cuestión de celos y desconfianza. No te dejes manipular por tu propia familia que buscará sacar oro de provecho. Cuidado con gastos innecesarios, necesitas ahorrar un poco más pues lo necesitarás al en el mes de octubre. Cuidado con una persona del pasado que retorna para hacerte daño. Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, sino confías en la persona que quieres o amas no vale la pena estar viviendo con dudas una relación.

Libra

Como enemigo o enemiga esperas el momento pa tirar el golpe y quien te la hace te la paga. Te vienen chismes muy fuertes, no te dejes influenciar por personas que apenas y conoces, no tomes en cuenta chismes ni críticas, enfócate en tu trabajo y tus cosas. Excelentes fechas para meditar tu vida y ver si lo que has hecho ha sido suficiente para lograr tus metas y tus objetivos. Cuidado con menospreciarte o darte menos valor del que posees. Aprende de tus errores y no te dejes influenciar por personas que apenas y conoces, recibirás crítica y más y eso se debe a la envidia que llegas a causar donde pisas. Es momento de quitar esos obstáculos que te han detenido en tu andar. No des pie a chismes de vecindad, si más inteligente y date la oportunidad de cambiar tu sentido de humor y ser más agradable para quienes te rodean, te vienen días muy buenos y amores del pasado, pero sabrás mandarlos a la fregada rápido y sin escalas. Cuidado con una noticia en el área de los dineros, no se ve buen momento para hacer gastos innecesarios. Debes cuidar mucho tu autoestima para que nadie te lo dañe.

Leo

Algunas veces te atontas mucho y sueles cometer tonterías muy perras, desperdicias tu tiempo en cosas sin importancia y has dañado a personas que no lo merecían, ya el karma se encargará de poner las cosas en tu lugar. Amores nuevos llegarán, pero para eso disfruta tu soltería en caso de tenerla, no te quedes con ganas de nada y que te valgan comentarios negativos de las demás personas que no te dan pa el gasto. Mejoras económicas y reencuentros familiares que te harán valorar mucho lo que tienes. Recuerda que tu meta y objetivo deberán de estar enfocados en tu felicidad y no en las demás personas. Si quieres consolidar una relación deja de llorar y estar viendo tv que ahí sentado no consolidarás nada. Amores del pasado retornan y te enteras de un embarazo dentro de tu familia. Cuidado con chismes laborales y con descuidar a tu familia pues podrías lamentarte al no estar ahí cuando te necesite. Momento de muchos cambios en cuestión de tus sentimientos pues te harás más maduro y fuerte y con justa razón. Deja de darle atole con el dedo a personas que no te interesan y no quieres en tu vida como pareja.

Cancer

Te viene una noticia de amistad que te hará cambiar de opinión sobre ciertas cosas. El amor ha de regresar a tu vida más puro e intenso que nunca, si las cosas antes no funcionaron entras en una etapa en la cual la vida. Días en los que necesitarás reflexionar, te preocupas mucho por el futuro sin saber que es incierto y no sabes si estarás en él. No te amargues por nadie y aprende a soltar, dejar ir y perdonar. Si piensas hacer movimientos en tu economía, trabajo o sentimientos, hazlo, recuerda que todo cambio que realices en estos meses del año repercutirá para bien a finales del mismo. Aprende a cuidar tu autoestima y no dejarte caer por nadie. Te enteras de rompimientos de una relación por parte de una amistad. Cuidado con persona de piel morena o aperlada pues andará queriendo sacarte cierta información confidencial que solo a ti te corresponde. Cuidado con lo que comes pues vienen infecciones y dolores en tu estómago. Probabilidad de embarazo dentro de la familia. Amores de una noche con amistades o vecinos en puerta. Tu carácter de la shingada muy cambiante que podría traerte ciertos problemas con quienes te rodean.

Géminis

Si tienes pareja no te compliques la existencia y no busques fantasmas dónde no existen. Sueños que te ponen en conexión con persona que ya no está físicamente. Échale muchas ganas a tu trabajo pues se están por consolidar grandes sueños en tu vida, tu carácter ha mejorado mucho y poco a poco irás dejando en el pasado a esas personas que te dañan tu existencia y tu vida. Deja de tonterías en cuestiones que no te benefician y centra más tu tiempo en cuestiones que mejoren tu economía, tu estado de ánimo y cuestiones sentimentales, grandes pruebas se aproximan, pero sabrás salir delante de la mejor manera. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. No tengas miedo de decir lo que sientes, si te nace hacerlo hazlo y que te valga madre lo que las personas puedan decir o pensar, al final el corazón habla de lo que está hecho. Mucha suerte en juegos de azar así que compra un cachito. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. Es momento de creer y confiar en tu capacidad de lograr lo que te propongas, vienen días muy buenos, pero deberás de ser muy inteligente para saberlos manejar.

Tauro

Nunca te quedes con ganas de nada y aprovecha la vida que tienes ahora que es posible. Es momento de ponerte ya las pilas y dejar de estar de flojo o floja, estos días son para reflexión y pensar hacia dónde te diriges y con quién te diriges. Te sentirás ignorado o como cero a la izquierda con cierta persona. Si tienes pareja te espera una situación que los hará más unidos. Es probable que te sientas solo o sola en estas semanas, aprende acercarte más a tu familia y convivir más con ellos, recuerda que son tu punto débil. Mejoras importantes en tu economía y cambios en tus estados de ánimo, mejorarás en muchos aspectos, ten cuidado con tu alimentación pues podrías sufrir ciertos malestares estomacales. Cuidado con un golpe o caída y con chismes de vecindad que podrían afectarte más de la cuenta. Si tienes ya una pareja necesitas no ser tan celoso o celosa y darle su espacio y libertad para sus amistades y familia, a veces lo o la estresas con tanto cuestionamiento o celos infundados.

Aries

No permitas que otras personas se metan en tus planes y sueños pues solo te corresponde a ti hacerlos realidad. Ten mucho cuidado con cambios en tus estados de ánimo pues podrían afectarte más de lo que te imaginas. Un amor de tierras lejanas se dejará ver en próximas fechas. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. Deja que la vida te sorprenda. Vienen días de mucha reflexión en los cuales podrías arrepentirte de muchas cosas y situaciones que realizaste. Cuidado con un amor del pasado que retorna y podría moverte el tapete aun así tengas pareja. Comenzarás a planear un viaje y con el traerá mucha felicidad y diversos cambios de actitud. Es momento que busques la manera de poner orden en tu vida. Es momento que pongas un alto a esas personas que solo te buscan para sacar algo de provecho. No des pie a equivocaciones de personas tontas que buscarán afectarte mediante chismes noticias sobre tu familia. Cuidado con amistad de piel blanca que andará hablando pestes de ti no lo permitas o de lo contrario después se te va a complicar mucho detener dichos chismes.