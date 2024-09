Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de septiembre de 2024

PISCIS

No te permitas caer por nadie ni te tomes las cosas tan apecho. Amores del pasado vuelven a tus largas filas, pero ni te estreses que solo descubrirás que ya no significan nada especial para ti. Deja de soltar tanto veneno y pon atención a tu alrededor pues comenzarás a ver como tus enemigos van cayendo uno en uno, el karma se encargará de ellos tu no necesitas hacer nada más que observar. Cambios en tu estado de ánimo, andarás algo deprimido sin saber la razón, dale vuelta a la página y aprende a ver la vida de otra manera, tienes todo para lograr tus sueños. No te hagas preguntas tontas ni pienses cosas que no son sobre el ser que te interesa y ocupa tu alma y tu corazón, está bien desconfiar de todo mundo y es normal en ti pues las friegas que has llevado te han llevado a desconfiar hasta de tu propia sombra. No permitas que te arruinen los días en que te levantas feliz, mejor aléjate de personas pesimistas e inoportunas que solo buscan hacerte sentir mal y afectar tu vida. Tu defecto más grande es amar sin esperar nada a cambio, recuerda que los tiempos cambian y si te conformas con migajas el día de mañana amanecerás con hambre.

ACUARIO

Tu problema es esperar que la gente actúe o piense como tú, no te estreses y mejor aprende a ver que no todos han tenido las mismas oportunidades que tú. Aprende a soltar y dejar ir que no te afecten las decisiones que toman otras personas, tienes todas las posibilidades de sobrevivir sin ellos así que deja de lamentarte y comenzó por atender tu vida. Te enteras que le ponen los cuernos a una amistad, no sabrás de qué manera decirle, ten cuidado porque podría tomarlo mal. Inicias la semana al ¡100 por cienta! Pues te viene una noche de pasión increíble. Si has pasado por momentos complicados en tu relación todo se puede solucionar este día. Has sufrido un chorro y prueba de ello es tu escudo protector contra las demás personas, te has vuelto algo desconfiado o desconfiada, ya no te enamoras tan pronto como lo hacías años atrás y eso se debe a la friega que has llevado. Debes aprender a soltar para poder recibir cosas nuevas en tu vida, te fue muy mal anteriormente, pero inicias un cambio en el cual el amor y los negocios será tu carta más importante. Embarazo dentro de la familia y reencuentro con amistades del pasado, una noticia que tiene que ver con una compra o venta puede aparecer hoy.

CAPRICORNIO

Posibilidades de iniciar relación o comenzará a sentirás necesidad de una persona, ten cuidado si esa persona no muestra el mismo interés por ti, podrías terminar enamorándote de la persona equivocada. Suelta y deja ir eso que te afecta, te hace daño o quita el sueño pues no es algo digno de ti. Relaciones prohibidas no es lo tuyo así que no te enredes ni te metas en esas cuestiones o de lo contrario te expones a sufrir un engaño muy fuerte en un futuro. El terreno de la caricia se ve genial, dale vuelo a la hilacha que se vino al mundo a gozar y no a martirizarse por quien ya se fue y no quiso continuar. Pon en su lugar a esa persona que estará hablando de ti, no permitas más chismes ni situaciones que te roben tu paz interior este día. Vienen cambios en tus estados de ánimo que podrían afectar tu trabajo y el ambiente familiar, no es momento de estar triste sino solucionar esos problemas que te aquejan. Te vas a enterar de rompimientos amorosos y de amistades falsas que se alejan, te buscará un familiar, perdidas de objetos y si tienes pareja vienen celos y enfrentamientos. Un negocio te va a salir al 100, pero trata de hacerlo por tu cuenta sin meter a otras personas. Oportunidad de viaje con familia o amistades.

SAGITARIO

Cambia tu estado de ánimo y sé más positivo, la vida te va a llenar de sorpresas no solo en el área económica sino también en el amor. Se cancela salida de último momento y te invitarán a nuevo evento social. Posibilidades de un viaje y de conocer a una persona que has estado tratando por una red social, ten mucho cuidado y no confíes a la primera, el amor se construye y no lo encuentras el primer día así que no apresures las cosas. Aprende a pedir perdón si te equivocaste, algunas veces tu orgullo lejos de beneficiarte te trae grandes problemas y perdida de amistades. Tus sentimientos están cambiando y eso que algún día te quitó el sueño hoy pasa a la historia, te has vuelto duro y ya no les resulta tan fácil lastimarte. Momento de desprenderte de todo eso que ya dolió demasiado, dale vuelta a la página y busca la manera de encontrar el balance en tu vida. No permitas que nadie robe tus sueños y metas, aprende a tomar tus decisiones y no permitir más obstáculos por parte de quienes te rodean. Cuidado con caídas o golpes pues estarán a la orden del día. Viene una noticia en el área de los dineros y la oportunidad de cambio de casa o vehículo.

ESCORPION

No vivas de recuerdos y aprende a ver la vida como es, en la medida que avances y seas más positivo o positiva lograrás consolidar tus sueños. Si la relación con tu pareja ha pasado a convertirse en rutina, no pierdas más tu tiempo y ve por eso que te haga sentir vivo, ya no dejes pasar los mejores años de tu vida, lo más duro es soltar, pero una vez que pruebas la libertad entenderás. Chismes en tu trabajo te podrían poner de malas, que no te importen comentarios, aprende a que se te resbalen energías negativas de personas que no avanzan ni dejan crecer a los demás. Te viene cama de placer, momentos muy buenos con tu pareja en caso de tener, si estas soltero o soltera un nuevo amor llega mediante redes sociales. Semana increíble llena de sorpresas, podrías encamarte con una amistad, toma tus precauciones. Viaje en puerta, cuida tu economía para que no te afecte en próximos días. Una noticia que tiene que ver con ex amor aparecerá. No tengas miedo de enfrentar tu pasado pues solo así podrás quitar de tu vida personas toxicas que solo han constituido un problema en tu crecimiento personal.

LIBRA

Date la oportunidad de divertirte y no te cierres a nuevas oportunidades en tu vida, recuerda que vida solo una y muy corta así que aprende a vivir y disfrutar al máximo. Nuevas amistades se aproximan y la posibilidad de realizar un viaje en el cual te la pasarás mejor que nunca. Chismes por parte de un familiar y sueños que te revelarán hechos que pasarán en menos de 3 semanas. Es momento que comiences a ver más por esa situación que te ha quitado el sueño más de una ocasión, arregla todos tus problemas que te han detenido y muéstrale al mundo de qué estás hecho. Vienen días de mucha reflexión en los cuales iras soltando todo eso que te hace daño y no te ha dejado avanzar, una amistad tuya sufrirá un accidente. Si tienes una relación ten cuidado con una amistad de tu pareja le está metiendo ideas tontas sobre ti en su cabeza. Divorcio o separación dentro de la familia, un embarazo no deseado en un puerta y cambios de humor repentino que terminarán en enfrentamientos familiares.

VIRGO

Ten cuidado con tus gastos, podrías llenarte de deudas. Amor de una noche se aproxima y será con expareja o amistad. Entras en un ciclo complicado en el cual meditarás mucho sobre lo que has hecho, te darás cuenta que es necesario empezar de cero en muchos aspectos para poder seguir creciendo cada día un poco más. Cambios en trabajo. Si tu pareja se aleja un poco revisa su celular y sus amistades que frecuenta, ahí encontrarás el nombre y el motivo de porque lo hace. No permitas que esas metas y sueños que te has propuesto se los lleve la tostada, no te sigas atontando más y échale muchas ganas para lograr de una buena vez ese proyecto que tienes en mente. En la medida que des recibirás, sino estas dispuesto o dispuesta a sacrificar tu tiempo, esfuerzo y dinero en una persona no vale la pena que te eches la soga al cuello por alguien de quien aún dudas de su credibilidad, amor e interés por ti. Oportunidad laboral que esperabas está por llegar, un cambio en tu economía que te ayudará mucho en una compra que quieres realizar. Cuidado con amistad ojos claros.

LEO

Deja de pensar en eso que solo te hace daño y te pone mal, momento de que empieces a valorar a quien tienes a tu lado. Dinero extra pero no lo gastes en lo que no ocupas, te enteras de una verdad muy perra que te va a hacer pensar y reflexionar demasiado. Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona de piel blanca la cual te hará ver tu suerte, ten cuidado y no confíes tan pronto o podrías cometer grandes errores. Una amistad del pasado regresa con la cola entre las patas disculpándose por errores y aceptando sus culpas, aprende hacer a un lado el orgullo y dar una segunda oportunidad. Noticias que tienen que ver con ex amor aparecerán y con ellas sentimientos encontrados, no te preocupes por lo que no pudo ser y mejor disfruta de las nuevas oportunidades. Cuidado con una caída o accidente pues estará a la orden del día, es momento de desprenderte de todo aquello que constituye un obstáculo para tus objetivos de vida.

CÁNCER

Ten presente que lo más importante para ti siempre será tu familia así que no descuides esa parte tan importante de ti. No recurras a la venganza, la vida les dará el golpe que merecen, tu sueles cobrar muy caro las traiciones, pero no es momento de hacerlo, déjale esas cuestiones al tiempo y al karma que de este mundo no se irán sin antes pagar el daño que te pudieron haber causado en el pasado. Cuidado con lo que sale de tu boca pues podrías dañar con tus palabras a personas que son muy importantes para ti, no hables lo que no sabes. Vienen chismes de familiares, que te valga lo que digan y comenten, recuerda que tu vida tú la haces como se te de tu gana porque es tuya y nadie tiene derecho a meterse al menos que sea quien te da pa’ el gasto. Ese plan que tienes para obtener un poco más de ingreso va a salir muy bien, pero necesitas saber con quién emprender ese negocio o de lo contrario te pueden dar gato por liebre. Manda a la fregada esos obstáculos que te impidan llegar a donde quieras. Si tienes pareja cuídala muchísimo que vienen pleitos por malentendidos y falta de tiempo.

GÉMINIS

Ya no temas a nuevas oportunidades en lo laboral y en área sentimental. Recuerda que tienes el poder para lograr todo, pero siempre tu defecto es la flojera o la falta de tiempo, no permitas que eso te detenga en tus metas o de lo contrario jamás lograrás consolidar nada, hay oportunidades de iniciar negocios de ventas o de movimientos en lo laboral.Oportunidad de planear un viaje con familia o amistades sin embargo deberás de cuidar mucho tu economía para que todo resulte como esperas, podría ser a inicios del siguiente mes. El amor no se manifiesta porque sigues viviendo en el pasado, cierra círculos y empieza ver a tu alrededor que existen varias personas que esperan su oportunidad. Sino aprendes de tu pasado seguirás cometiendo los mismos errores de siempre, es momento de ir por nuevas metas y objetivos y no volver a caer en las mismas situaciones. Nuevas verdades saldrán a la luz, pero no tienen por qué afectarte a estas alturas, recuerda que al enemigo hay que tenerlo cerca. Aprende a cerrar ciclos que no te permiten avanzar, es momento que veas la vida de otra manera y busques solucionar todo eso que te ha detenido en tus proyectos, metas y sueños.

TAURO

Dedica tiempo a tu cuerpazo, si te pones las pilas podrías conseguir más de lo que te imaginas. Un viaje se aproxima, una persona de tierras lejanas podría sentir mucha atracción por ti al punto de ir a buscarte y hasta ofrecerte un compromiso. Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy graves. Oportunidad de mejoras laboral y viene arreglos de documentos o firmas por realizar. Cuida mucho tu alimentación para no volver a subir de peso. Una amistad te busca para contarte un secreto y pedirte tu ayuda. Viene un viaje en puerta y reunión y convivencia con familia, aprovecha estos días pa apapacharlos, a veces los descuidas un chorro necesitas compartir más tu tiempo con ellos. Los sueños te mostrarán el camino que debes de seguir para lograr esa meta que traes en mente, pon mucha atención pues estos días tendrás ciertas visiones o sueños que te dirán de qué manera lograrás tus objetivos. No descuides la parte de tu salud pues se pronostican enfermedades respiratorias o infecciones que pudieran llevarte a la cama unos cuantos días.

ARIES

Date la oportunidad de conocer nuevas personas y no dependas solo de una pues podrías estar perdiendo el tiempo, lo que tenga que ser será y lo que no NEXT, recuerda que solo llegaste y solo te irás de este mundo mi querido ARIES. Amistad de piel blanca anda hablando mal de ti, en esta semana sabrás de quien se trata, ten cuidado con golpes, caídas o accidentes, carga un limón en tu coche. No finjas sentimientos que no son, no metas las manos al fuego por nadie y aprende a ver primero por ti antes que los demás o seguirás cometiendo equivocaciones. Has andado muy pensativo o pensativa, aprende a que los problemas de los demás no te afecten tanto en tu estado de ánimo, debes ver más por ti antes de querer resolver la vida y los problemas de las demás personas. Cierre de ciclos, terminan relaciones de noviazgo o amistad, madurarás muchísimo estos días, te vas enterar de verdades que te dolerán en el alma, ten calma y paciencia si quieres ver la luz. Sino puedes corregir tu carácter al menos debes aprender a quedarte cayado pues podrías lastimar a personas muy importantes y después arrepentirte.