“Me voy muy satisfecho”: AMLO realiza su última conferencia mañanera donde agradeció al pueblo de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó su última conferencia mañanera desde Palacio Nacional en la Ciudad de México, un día antes de entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.

Ante la presencia de decenas de representantes de medios de comunicación tradicionales y alternativos, López Obrador hizo su arribo al salón Tesorería en punto de las 7:15 de la mañana tras realizar su última junta de gabinete de seguridad.

“¡Buenos días, ánimoooo, ánimo!. Bueno pues agradecerles mucho participar en estas conferencias durante casi seis años, este diálogo circular que hoy concluye. Me da muchísimo gusto que continúe este ejercicio de auténtica comunicación de mensajes de ida y vuelta como lo ofreció la presidenta electa Claudia Sheinbaum“, expresó.

López Obrador aseguró que se va muy satisfecho por lo logrado durante su sexenio y siempre pensando primero en los más pobres del país.

“No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos de mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón, me dediqué a servir al pueblo. Me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos pero le dimos preferencia a los más necesitados. Llevamos a la práctica nuestro principio que por el bien de todos primero los pobres“, aseguró.

“Y no solo fue una proclama, no solo fue un lema, se convirtió en una realidad porque logramos, y ese es otro timbre de orgullo, reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país a pesar de la pandemia que tanto dolor nos causó y nos tumbó la economía como no sucedía en mas de un siglo, nos levantamos y se logró recuperar el crecimiento económico aún limitado por esa crisis económica externa”, mencionó.

“Y aún cuando creció poco la economía, como hubo una distribución de la riqueza del ingreso, del presupuesto, justa, como se distribuyó el presupuesto a todos, como se aumentaron los salarios como no sucedió en décadas, como no se permitió la corrupción, como no hubo lujos en el gobierno, se pudieron mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de la mayoría de los mexicanos“, aseguró.

AMLO hace un balance de lo logrado en su último día de gobierno. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

El jefe del ejecutivo mexicano dijo que se va muy contento por entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum a la que calificó de una mujer de “buenos sentimientos”.

“Me voy muy contento también porque voy a entregar mañana la banda presidencial a una mujer excepcional, a una humanista, a una mujer llena de amor, de humildad, de buenos sentimientos. Es difícil que se encuentre en la historia una transición como la que estamos viviendo. En lo personal les digo que me siento muy satisfecho por el trato de la presidenta hacia mi respetuoso hasta el final, lo que demuestra su gran condición humana porque cualquier otro acomplejado, hombre o mujer, lo primero que hubiese hecho, hubiese sido negarme o empezar con indirectas a cuestionar lo que hemos conseguido entre todos para diferenciarse, pintar su raya o con golpes espectaculares, ¿si se acuerdan no?, en la historia de las sucesiones, para que la gente diga ahora sí viene el cambio. Estoy seguro que le va a ir muy bien, como lo merece nuestro país, y muy bien con nuestro pueblo con la próxima presidenta“, argumentó.

El mandatario mexicano aprovechó su última conferencia mañanera para firmar dos reformas constitucionales: la reforma a la Guardia Nacional, que pasa a ser administrada por el Ejército Mexicano, y la reforma para garantizar los derechos de los pueblos originarios de México.

“Que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual le va a dar solidez, permanencia, disciplina y manejo honesto sobre todo el que no se vincule a la delincuencia organizada ni a la de cuello blanco, que se mantenga siempre la frontera, la línea divisoria entre delincuencia y autoridad, lo cual si eso se pierde ya no hay garantía de nada”, dijo sobre la reforma a la Guardia Nacional.

“La otra es algo que tiene que ver con el México profundo, con los derechos de los pueblos indígenas. Se garantizan los derechos a todas las comunidades, a todos los pueblos originarios, a la verdad más íntima de nuestro país y esta es una reforma también aprobada”, argumentó.

AMLO firma dos decretos en su último día de gobierno. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

López Obrador llevó a cabo la rifa de uno de sus relojes y presentó un resumen de lo que realizó durante su gobierno en materia económica y social, entre lo que destacó el enorme esfuerzo que realizan los migrantes mexicanos en Estados Unidos para enviar remesas a México.

“Las remesas, récord también, agradecerle mucho a nuestros hermanos migrantes, el años pasado fueron 63,319 dólares, y en lo que llevamos hasta agosto, con la proyección que tenemos, va a haber un incremento de 4%, es decir, vamos a estar arriba de 65 mil millones de dólares este año de remesas, lo que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares a México, esta es la principal fuente de ingreso nuestro país, un aplauso para los migrantes”, mencionó.

Antes de concluir la conferencia mañanera, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, anunció una “sorpresa” para López Obrador en la cual se proyectó un video de una canción dedicada al mandatario mexicano y donde se observó la participación como intérpretes a Eugenia León y a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

“Esta mañanera que será la 1438 marca el fin de un ciclo de este proceso de comunicación que ha cambiado la vida política de México, la cultura política de los mexicanos y que ha servido para la revolución de las conciencias”, expresó Jesús Ramírez Cuevas.

“Esta mañanera va a terminar con una sorpresa para el presidente de la República, una canción que no conoce, interpretada por varios compañeros y al final nos acompañarán el grupo veracruzano “Mono Blanco”, para tocar algunas piezas en honor al presidente Andrés Manuel López Obrador que hoy termina este ejercicio de gobierno y de comunicación así que presentaremos este video de esta canción, diré porque él tampoco sabe quienes participaron, ustedes van a presenciarlo, la música es de Sebastián Hiravier, la letra es de Pedro Miguel, el productor musical es de Rosino Serrano, la productora Ejecutiva Eugenia León, el ingeniero de grabación Isaía Araujo, la mezcla de Juan Sosa. En las voces están Eugenia León, Mónica Mesa, Timmy Sulinger, Alfredo Calderón, Dan Camacho, Bayron Barranco y Beatriz Gutiérrez”. Ha sido editado por Alejandro Gutiérrez Velazco y la directora de fotografía Sandra da Silva, corre video”, anunció el vocero de la presidencia.

De acuerdo como lo marca la Constitución mexicana, Andrés Manuel López Obrador concluye de manera oficial con su mandato presidencial en el último minuto de este lunes 30 de septiembre de 2024, pero la ceremonia de entrega de la banda presidencial se realizará alrededor de las 10 de la mañana de este martes 1 de octubre en la Cámara de Diputados ubicada al norte de la Ciudad de México.

